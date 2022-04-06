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Производитель процессоров Intel приостанавливает деятельность в России

Ведомости

Американская Intel, один из крупнейших мировых производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России», — говорится в сообщении на сайте компании.

Чистая прибыль Intel по итогам прошлого года снизилась на 5% и составила $19,9 млрд. Выручка выросла на 1% до $79 млрд. В России у Intel есть три центра НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), они расположены в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

В начале марта Intel уже прекратила поставки продукции в Россию и Белоруссию в связи с военной операцией на Украине и последовавшими за ней санкциями США, которые ограничили экспорт технологической продукции в Россию. Аналогичное решение приняли производители процессоров AMD и TSMC, а также Nvidia — крупнейший разработчик графических процессоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных