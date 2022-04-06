Производитель процессоров Intel приостанавливает деятельность в России

В начале марта Intel уже прекратила поставки продукции в Россию и Белоруссию в связи с военной операцией на Украине и последовавшими за ней санкциями США, которые ограничили экспорт технологической продукции в Россию. Аналогичное решение приняли производители процессоров AMD и TSMC, а также Nvidia — крупнейший разработчик графических процессоров.