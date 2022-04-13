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Кабмин одобрил перевод расчетов за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил временные правила лизинга, аренды и покупки авиационной техники у компаний из «недружественных» стран, сообщает пресс-служба кабмина. Новые правила будут действовать в течение 2022 г.

Если у иностранного лизингодателя из «недружественной» страны зарегистрировано в России структурное подразделение, платежи будут производиться на его счет в российском банке в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательств.

Если у компании есть структурное подразделение в стране, не присоединившейся к санкциям против России, платеж будет совершен в национальной валюте государства, в котором зарегистрировано это подразделение, или в рублях.

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами. В документе речь шла о расчетах в рублях за покупку, аренду и лизинг не только самолетов, но и вспомогательных силовых установок и авиационных двигателей.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них.

В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах. По данным Минтранса на 22 марта, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных лайнеров. При этом 78 самолетов были арестованы за границей из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных