Кабмин одобрил перевод расчетов за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли

В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах. По данным Минтранса на 22 марта, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных лайнеров. При этом 78 самолетов были арестованы за границей из-за санкций.