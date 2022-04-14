Минпромторг договорился с рядом металлургов о заморозке цен на цветные металлы

Представители черной металлургии предупреждали, что в ближайшее время произойдет существенный рост себестоимости производства из-за сжатия рынка на фоне санкций Евросоюза из-за военной операции на Украине. C 15 марта ЕС запретил импорт из России стального проката (в том числе из нержавеющей стали), арматуры, сварных и бесшовных труб, а также продукции из олова. Еще до этого, в начале марта, поставки в ЕС из-за санкций против Мордашова прекратила «Северсталь». Металлурги говорили, что производство в России может снизиться с 70 млн до 40–45 млн т в год, что при сохранении численности работников и оборудования приведет к двукратному росту себестоимости.