Минпромторг договорился с рядом металлургов о заморозке цен на цветные металлы
Минпромторг достиг соглашения с рядом металлургических компаний о фиксированной цене на цветные металлы для внутреннего рынка. Об этом рассказал журналистам замглавы ведомства Виктор Евтухов.
«Проводится системная работа по отвязке стоимости цветных металлов от биржевых котировок Лондонской биржи металлов (LME). Так, с рядом компаний выработана договоренность по установлению фиксированной цены для внутреннего рынка», — приводит слова Евтухова ТАСС.
По словам замминистра, большинство металлургов, включая ММК, «Новосталь-М», «Северсталь», НЛМК и ТМК, перезаключили контракты с дистрибуторами, ограничив наценку на продукцию на уровне 7-12%. Аналогичную наценку компании применяют и при продаже собственными сбытовыми подразделениями.
Минпромторг провел «большую работу по устранению с рынка перекупщиков и формированию рабочих кооперационных цепочек производитель — дистрибутор — потребитель», добавил Евтухов. Накануне министерство опубликовало список из более чем 100 аккредитованных дистрибуторов, торговых домов и металлосервисных предприятий, ограничивших наценку на металлопродукцию в рознице на уровне 7-12%.
По данным ведомства, которые привел Евтухов, стоимость арматуры у трейдеров снизилась на 11-13% по сравнению с пиковыми всплесками в прошлом месяце и составила 56 000-58 000 руб. за тонну без НДС. Стоимость горячекатаного рулона уменьшилась на 17%, холоднокатаного листа — на 26%, лома черных металлов по отношению к всплеску января — на 15-20%.
О том, что Минпромторг рекомендовал металлургам снизить и зафиксировать цены на основные виды продукции в России, сообщали в середине марта источники «Ведомостей». Минпромторг в пресс-релизе по итогам совещания с топ-менеджерами и владельцами металлургических холдингов 16 марта сообщил, что дал рекомендации по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке сырье – производитель – дистрибутор – потребитель. По мнению ведомства, привязка цен на металлы и сырье (уголь, кокс, металлолом) к экспортным ценам в текущих условиях «неактуальна».
Представители черной металлургии предупреждали, что в ближайшее время произойдет существенный рост себестоимости производства из-за сжатия рынка на фоне санкций Евросоюза из-за военной операции на Украине. C 15 марта ЕС запретил импорт из России стального проката (в том числе из нержавеющей стали), арматуры, сварных и бесшовных труб, а также продукции из олова. Еще до этого, в начале марта, поставки в ЕС из-за санкций против Мордашова прекратила «Северсталь». Металлурги говорили, что производство в России может снизиться с 70 млн до 40–45 млн т в год, что при сохранении численности работников и оборудования приведет к двукратному росту себестоимости.
Для поддержки отрасли компании предложили снизить кредитные ставки, изменить правила продажи валютной выручки (исключить из обязательств по продаже средства, необходимые для текущей деятельности и обслуживания долгов), а также разрешить обслуживание внешнего корпоративного долга, чтобы не допустить дефолта предприятий и ареста продукции за рубежом.