Число заказов доставки еды в марте сократилось на 13%
Количество заказов еды через сервисы доставки в марте снизилось на 13% в годовом выражении, по сравнению с февралем 2022 г. – на 12-14%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Tinkoff Data. Аналитики отметили, что лидером по числу заказов в первом квартале стал Delivery Club – его доля выросла с 40% до 42%. Доля «Яндекс.Еды» в натуральном выражении уменьшилась с 45,5% до 35%.
В Delivery Club и «Яндекс.Еде» заявили, что число заказов еды в годовом выражении выросло, однако рестораторы сообщили о сокращении спроса на доставку. В сети «Рыбная мануфактура» сообщили, что количество заказов через сервисы доставки в марте сократилось на 27% по сравнению с февралем. Представитель сети «Андерсон» также заявил о снижении спроса. По его мнению, это связано с ростом цен в общепите и более обдуманным подходом россиян к тратам.
В «Чайхоне №1» подтвердили снижение количества заказов через сервисы доставки. По мнению компании, это связано с сезонностью и снятием ограничений на посещение ресторанов. В ГК «Шоколадница» сообщили, что количество заказов каждый год умеренно растет. В целом по рынку спрос на доставку еды мог уменьшиться из-за приостановки работы некоторых сетей общепита и из-за приостановки работы Apple Pay и Google Pay. Основатель «Теремка» Михаил Гончаров не увидел падения спроса на доставку еды в марте.
По оценке аналитиков Tinkoff Data, средние расходы на доставку в чеке остались на прежнем уровне из-за роста цен. В марте средний чек вырос на 3% до 943 руб. Издание обнаружило, что у сетей «Теремок», Burger King, «Чихо», «Раковая №1», VanWok и др. одни и те же позиции в сервисах доставки стали заметно дороже, чем в стационарных заведениях. Например, один из блинов в стационарном «Теремке» стоит 259 руб., а в сервисах доставки – 285 руб., «Фиш кинг» в стационарном Burger King стоит 199 руб., а в приложении при заказе из того же ресторана – почти 220 руб.
В Delivery Club заявили, что цены в ресторане и в приложении должны быть одинаковыми. Это закреплено в договорах с партнерами, но отслеживают это сами пользователи. Сервис не наблюдает аномального роста жалоб на различие цен. В «Яндекс.Еде» заявили, что партнеры сами устанавливают цены на меню в сервисе. По словам совладельца «Раковой №1» Евгения Ничипирука, повышение стоимости позиций в сервисах доставки – это способ компенсировать комиссии сервисов, которые доходят до 35%. Издание отметило, что в сервисах экспресс-доставки «Яндекс.Лавка» и «Самокат» цены на отдельные позиции выше, чем в традиционных магазинах, на 20-30%, иногда – в 1,5 раза.