Число заказов доставки еды в марте сократилось на 13%

В Delivery Club заявили, что цены в ресторане и в приложении должны быть одинаковыми. Это закреплено в договорах с партнерами, но отслеживают это сами пользователи. Сервис не наблюдает аномального роста жалоб на различие цен. В «Яндекс.Еде» заявили, что партнеры сами устанавливают цены на меню в сервисе. По словам совладельца «Раковой №1» Евгения Ничипирука, повышение стоимости позиций в сервисах доставки – это способ компенсировать комиссии сервисов, которые доходят до 35%. Издание отметило, что в сервисах экспресс-доставки «Яндекс.Лавка» и «Самокат» цены на отдельные позиции выше, чем в традиционных магазинах, на 20-30%, иногда – в 1,5 раза.