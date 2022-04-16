Forbes сообщил о заморозке недвижимости Рашникова и Абрамовича во Франции

Издание оценило стоимость замороженной недвижимости богатейших россиян в $920 млн, что выше оценки французского правительства. Владельцы объектов не смогут продать их или сдать в аренду, а также физически там находиться, так как санкции в отношении олигархов включают запрет на поездки в страну.