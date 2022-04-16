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Forbes сообщил о заморозке недвижимости Рашникова и Абрамовича во Франции

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Власти Франции опубликовали список объектов недвижимости, принадлежащих находящимся под санкциями россиянам. 31 из 41 замороженного объекта владеют восемь российских олигархов, выяснил Forbes.

Издание оценило стоимость замороженной недвижимости богатейших россиян в $920 млн, что выше оценки французского правительства. Владельцы объектов не смогут продать их или сдать в аренду, а также физически там находиться, так как санкции в отношении олигархов включают запрет на поездки в страну. 

По данным Forbes, недвижимость из списка на сумму $200 млн принадлежит основному владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Через свою дочь Ольгу Рашников владеет виллой в городе Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу. У бизнесмена также есть три квартиры в центре Парижа.

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Под ограничения попали объекты недвижимости Геннадия и Елены Тимченко. В их числе два дома на Французской Ривьере и отели Le Club de Cavalière и Le Grand Coeur. 

Заморожен особняк Шато-де-ла-Кро Романа Абрамовича, отмечает Forbes. Стоимость всей недвижимости предпринимателя в стране издание оценило в $340 млн.

Кроме того, французские власти заморозили недвижимость попавших под санкции Алексея Кузьмичева, Андрея Мельниченко, Аркадия Ротенберга, Александра Пономаренко и Вадима Мошковича. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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