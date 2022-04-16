Forbes сообщил о заморозке недвижимости Рашникова и Абрамовича во Франции
Власти Франции опубликовали список объектов недвижимости, принадлежащих находящимся под санкциями россиянам. 31 из 41 замороженного объекта владеют восемь российских олигархов, выяснил Forbes.
Издание оценило стоимость замороженной недвижимости богатейших россиян в $920 млн, что выше оценки французского правительства. Владельцы объектов не смогут продать их или сдать в аренду, а также физически там находиться, так как санкции в отношении олигархов включают запрет на поездки в страну.
По данным Forbes, недвижимость из списка на сумму $200 млн принадлежит основному владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Через свою дочь Ольгу Рашников владеет виллой в городе Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу. У бизнесмена также есть три квартиры в центре Парижа.
Под ограничения попали объекты недвижимости Геннадия и Елены Тимченко. В их числе два дома на Французской Ривьере и отели Le Club de Cavalière и Le Grand Coeur.
Заморожен особняк Шато-де-ла-Кро Романа Абрамовича, отмечает Forbes. Стоимость всей недвижимости предпринимателя в стране издание оценило в $340 млн.
Кроме того, французские власти заморозили недвижимость попавших под санкции Алексея Кузьмичева, Андрея Мельниченко, Аркадия Ротенберга, Александра Пономаренко и Вадима Мошковича.