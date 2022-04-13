Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов

«В Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 млн российских активов. Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу», — говорится в заявлении Блока. По его словам, правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица из России, чьи активы или имущество еще можно заморозить.