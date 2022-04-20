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Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития российской металлургии

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил обновить до 1 июня 2022 г. стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 г., сообщили в Кремле по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

По мнению Путина, при работе над стратегией нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, «переориентировать потоки – на перспективные, динамичные рынки».

«Понятно, что здесь многое зависит от развития транспортной инфраструктуры. Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по восточному полигону железных дорог», – отметил президент.

Нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны, вновь подчеркнул Путин. «И сразу оговорюсь, что это возможно только при условии доступных цен на продукцию», – отметил он.

По его мнению, В России необходимо запускать новые металлоемкие проекты, которые дадут свой эффект как отраслям экономики, так и регионам, а в конечном итоге повлияют на качество жизни граждан. «Имею в виду строительство жилья, энергетической и социальной инфраструктуры, железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов. Нужно нарастить наши усилия по этим направлениям, донастроить государственные программы и механизмы поддержки», – заявил президент. Путин дал правительству поручение проработать конкретные шаги.

Что касается налогообложения, вопрос о котором подняли металлурги, президент отметил, что все решения в этом направлении «должны быть увязаны с долгосрочными, стратегическими планами – как с точки зрения спроса, так и предложения металлов на внутреннем рынке».

Путин попросил правительство помогать металлургам в обеспечении их необходимым оборудованием и расходными материалами, так как в металлургии технологические процессы «нельзя приостановить, поставить на паузу».  

«И конечно, надо уделить внимание «стыковке» потребностей металлургов и инфраструктурных предприятий, имею в виду регулирование тарифов на услуги РЖД и энергетических компаний. Говорили сейчас об этом, надо постоянно держать это в поле нашего зрения. Здесь также нужны свои, эффективные подходы», – заключил президент.

Ранее по теме: Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО к 1 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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