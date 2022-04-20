Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития российской металлургии

По его мнению, В России необходимо запускать новые металлоемкие проекты, которые дадут свой эффект как отраслям экономики, так и регионам, а в конечном итоге повлияют на качество жизни граждан. «Имею в виду строительство жилья, энергетической и социальной инфраструктуры, железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов. Нужно нарастить наши усилия по этим направлениям, донастроить государственные программы и механизмы поддержки», – заявил президент. Путин дал правительству поручение проработать конкретные шаги.