Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития российской металлургии
Президент России Владимир Путин предложил обновить до 1 июня 2022 г. стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 г., сообщили в Кремле по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса.
По мнению Путина, при работе над стратегией нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, «переориентировать потоки – на перспективные, динамичные рынки».
«Понятно, что здесь многое зависит от развития транспортной инфраструктуры. Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по восточному полигону железных дорог», – отметил президент.
Нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны, вновь подчеркнул Путин. «И сразу оговорюсь, что это возможно только при условии доступных цен на продукцию», – отметил он.
По его мнению, В России необходимо запускать новые металлоемкие проекты, которые дадут свой эффект как отраслям экономики, так и регионам, а в конечном итоге повлияют на качество жизни граждан. «Имею в виду строительство жилья, энергетической и социальной инфраструктуры, железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов. Нужно нарастить наши усилия по этим направлениям, донастроить государственные программы и механизмы поддержки», – заявил президент. Путин дал правительству поручение проработать конкретные шаги.
Что касается налогообложения, вопрос о котором подняли металлурги, президент отметил, что все решения в этом направлении «должны быть увязаны с долгосрочными, стратегическими планами – как с точки зрения спроса, так и предложения металлов на внутреннем рынке».
Путин попросил правительство помогать металлургам в обеспечении их необходимым оборудованием и расходными материалами, так как в металлургии технологические процессы «нельзя приостановить, поставить на паузу».
«И конечно, надо уделить внимание «стыковке» потребностей металлургов и инфраструктурных предприятий, имею в виду регулирование тарифов на услуги РЖД и энергетических компаний. Говорили сейчас об этом, надо постоянно держать это в поле нашего зрения. Здесь также нужны свои, эффективные подходы», – заключил президент.