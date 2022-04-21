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Procter & Gamble допустила полное прекращении бизнеса в России

Ведомости

Американская Procter & Gamble (бренды Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med) допустила уход из России из-за санкций, наложенных на финансовые институты, кредитно-денежных ограничений и проблем с поставками, появившихся после начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании, частично приостановившей свою деятельность на российской территории еще в начале марта.

Среди причин ухода из страны: санкции, наложенные на финансовые институты, кредитно-денежные ограничения и проблемы с поставками, появившиеся после начала боевых действий на Украине.

«[Существует] высокий уровень неопределенности относительно того, как будет развиваться [военная спецоперация России на Украине], какова будет ее продолжительность и ее окончательное разрешение», — цитирует агентство отчет Procter & Gamble. Окончательного решения компания пока не приняла.

Всего в России и на Украине работает около 3000 сотрудников компании (около 2500 из них — россияне). В операционной деятельности на российской территории задействованы еще около 10 тыс. человек на стороне поставщиков и партнеров. Компания работает в России с 1991 г.

Procter & Gamble отмечает, что два ее украинских завода могут быть уничтожены в результате боевых действий. До 24 февраля бизнес компании в России и Украине составлял от 1,5% до 2% от ее чистых продаж и глобальной прибыли.

Procter & Gamble сообщила о прекращении инвестиций в Россию и рекламной активности на ее территории 8 марта. Тогда компания заверила, что оставит на российском направлении «продукты базовой гигиены», не пояснив, какие бренды уйдут из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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