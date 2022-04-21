Procter & Gamble допустила полное прекращении бизнеса в России

«[Существует] высокий уровень неопределенности относительно того, как будет развиваться [военная спецоперация России на Украине], какова будет ее продолжительность и ее окончательное разрешение», — цитирует агентство отчет Procter & Gamble. Окончательного решения компания пока не приняла.



Всего в России и на Украине работает около 3000 сотрудников компании (около 2500 из них — россияне). В операционной деятельности на российской территории задействованы еще около 10 тыс. человек на стороне поставщиков и партнеров. Компания работает в России с 1991 г.



Procter & Gamble отмечает, что два ее украинских завода могут быть уничтожены в результате боевых действий. До 24 февраля бизнес компании в России и Украине составлял от 1,5% до 2% от ее чистых продаж и глобальной прибыли.



Procter & Gamble сообщила о прекращении инвестиций в Россию и рекламной активности на ее территории 8 марта. Тогда компания заверила, что оставит на российском направлении «продукты базовой гигиены», не пояснив, какие бренды уйдут из страны.