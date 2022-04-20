Крупный бизнес хочет приобретать уходящие из России компании без согласования с ФАС

Крупный бизнес хочет приобретать уходящие из России компании без согласования с ФАСАнтимонопольная служба предложила ввести уведомительный порядок по сделкам до 2 млрд руб.
Российский бизнес попросил упростить согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок по купле-продаже активов иностранных компаний, уходящих из России. Предложение ввести уведомительный порядок при совершении таких сделок вошло в протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова о мерах поддержки экономики в условиях санкций (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Согласно документу, данная инициатива исходит от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а его непосредственным автором выступает «Газпром нефть».
Эта инициатива сейчас действительно прорабатывается в правительстве для включения в очередной пакет мер поддержки экономики в условиях санкций, сообщил «Ведомостям» источник в аппарате правительства. Проработку вопроса также подтвердил представитель Минфина. В пресс-службе ФАС сообщили, что служба поддерживает упрощение процедуры согласования сделок. Антимонопольный орган внес в правительство предложение распространить уведомительный порядок на сделки до 2 млрд руб. (на данный момент такой порядок установлен для сделок на сумму до 800 млн руб.). В случае принятия эти изменения будут действовать до конца 2022 г. В настоящий момент инициатива ФАС находится на рассмотрении в Минэкономразвития, уточнил представитель службы.