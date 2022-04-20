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Крупный бизнес хочет приобретать уходящие из России компании без согласования с ФАС

Антимонопольная служба предложила ввести уведомительный порядок по сделкам до 2 млрд руб.
Любовь Романова Анастасия Бойко Маргарита Соболь
Введение уведомительного порядка может осложнить ФАС возможность оспаривать сделки / Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Российский бизнес попросил упростить согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок по купле-продаже активов иностранных компаний, уходящих из России. Предложение ввести уведомительный порядок при совершении таких сделок вошло в протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова о мерах поддержки экономики в условиях санкций (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Согласно документу, данная инициатива исходит от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а его непосредственным автором выступает «Газпром нефть».

Эта инициатива сейчас действительно прорабатывается в правительстве для включения в очередной пакет мер поддержки экономики в условиях санкций, сообщил «Ведомостям» источник в аппарате правительства. Проработку вопроса также подтвердил представитель Минфина. В пресс-службе ФАС сообщили, что служба поддерживает упрощение процедуры согласования сделок. Антимонопольный орган внес в правительство предложение распространить уведомительный порядок на сделки до 2 млрд руб. (на данный момент такой порядок установлен для сделок на сумму до 800 млн руб.). В случае принятия эти изменения будут действовать до конца 2022 г. В настоящий момент инициатива ФАС находится на рассмотрении в Минэкономразвития, уточнил представитель службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных