Крупный бизнес хочет приобретать уходящие из России компании без согласования с ФАС

Эта инициатива сейчас действительно прорабатывается в правительстве для включения в очередной пакет мер поддержки экономики в условиях санкций, сообщил «Ведомостям» источник в аппарате правительства. Проработку вопроса также подтвердил представитель Минфина. В пресс-службе ФАС сообщили, что служба поддерживает упрощение процедуры согласования сделок. Антимонопольный орган внес в правительство предложение распространить уведомительный порядок на сделки до 2 млрд руб. (на данный момент такой порядок установлен для сделок на сумму до 800 млн руб.). В случае принятия эти изменения будут действовать до конца 2022 г. В настоящий момент инициатива ФАС находится на рассмотрении в Минэкономразвития, уточнил представитель службы.