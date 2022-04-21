Набиуллина сообщила о трудностях швейных производств с закупками пуговиц
Из-за наложенных на Россию санкций многие швейные производства в стране столкнулись с трудностями в приобретении фурнитуры, в том числе с нехваткой пуговиц, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Трансляцию выступления вел официальный канал Госдумы.
«К примеру, пуговицы. Их много где делают, но вот как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров, перестройка логистики — может занимать до нескольких месяцев», — пояснил Набиуллина. По ее словам, структурная перестройка российской экономики может длиться в течение длительного времени. За этот период у производителей могут возникать различные проблемы даже в том случае, если производство организовано «с высокой степенью локализации».
Похожая ситуация происходит и с бумажной промышленностью, отметила Набиуллина. Для производства бумаги использовалась российская древесина, но иностранные отбеливающие химикаты. «Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов, но на это тоже нужно время», — сказала она.
13 апреля глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. «Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну, откуда идет импорт: догадайтесь с трех раз», — отметила она во время заседания верхней палаты парламента. Матвиенко предложила дать соответствующее поручение по производству гвоздей малому и среднему бизнесу.