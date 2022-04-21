Набиуллина сообщила о трудностях швейных производств с закупками пуговиц

«К примеру, пуговицы. Их много где делают, но вот как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров, перестройка логистики — может занимать до нескольких месяцев», — пояснил Набиуллина. По ее словам, структурная перестройка российской экономики может длиться в течение длительного времени. За этот период у производителей могут возникать различные проблемы даже в том случае, если производство организовано «с высокой степенью локализации».