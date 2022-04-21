«Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом из-за санкций

Как позже пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса», несмотря на соответствующие утверждения в годовом отчете, компания продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений своего бизнеса в России и продолжит выполнять все обязательства перед нашими партнерами. Б компании заверили, что будут также сохранены все анонсированные программы поддержки.



«Публичные компании должны предупреждать своих акционеров обо всех возможных рисках, даже гипотетических. Это стандартный ежегодный процесс. Некоторые инвестиции в новые и экспериментальные сервисы будут [действительно] на время приостановлены. Но в будущем они могут быть возобновлены», — уточнили в «Яндексе».