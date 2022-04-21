«Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом из-за санкций
Яндекс» приостанавливает инвестиции в России и за рубежом из-за «геополитической напряженности» и связанных с ней международных санкций. Об этом говорится в годовом отчете материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. «Яндекс» также отзывает свой прогноз на 2022 г., в котором рассчитывал на выручку в районе 490-500 млрд руб.
«Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом», — говорится в документе. В нем отмечается, что любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей «может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности».
«На наш предыдущий прогноз на 2022 год больше не следует полагаться, и мы на данном этапе не можем предоставить никаких прогнозных комментариев», — добавили в «Яндексе».
В отчете говорится, что из-за приостановки торгов на Nasdaq держатели конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2025 году имеют право потребовать от компании выкупить облигации по номиналу, однако «в настоящее время у нас нет средств для полного погашения банкнот». О том, что у компании нет достаточного объема ресурсов для исполнения обязательств перед держателями облигаций, торгующихся на Nasdaq, из-за остановки торгов 28 февраля в связи с санкциями, компания предупреждала еще в начале марта.
«Мы ведем активные обсуждения с комитетом держателей облигаций с целью согласования реструктуризации этих обязательств, хотя мы не можем дать никаких гарантий относительно вероятного успеха или сроков», — посетовали в «Яндексе». По состоянию на 28 февраля объем оставшихся средств на счетах «Яндекса» составлял около $615 млн в долларах и евро. Из них $370 млн — за пределами России.
Как позже пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса», несмотря на соответствующие утверждения в годовом отчете, компания продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений своего бизнеса в России и продолжит выполнять все обязательства перед нашими партнерами. Б компании заверили, что будут также сохранены все анонсированные программы поддержки.
«Публичные компании должны предупреждать своих акционеров обо всех возможных рисках, даже гипотетических. Это стандартный ежегодный процесс. Некоторые инвестиции в новые и экспериментальные сервисы будут [действительно] на время приостановлены. Но в будущем они могут быть возобновлены», — уточнили в «Яндексе».
«Публичные компании должны предупреждать своих акционеров обо всех возможных рисках, даже гипотетических. Это стандартный ежегодный процесс. Некоторые инвестиции в новые и экспериментальные сервисы будут [действительно] на время приостановлены. Но в будущем они могут быть возобновлены», — уточнили в «Яндексе».