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Бизнес

Google оштрафовали на 11 млн рублей за распространение фейков

Ведомости

Мировой судья мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 11 млн руб. за распространение на Youtube фейковой информации о жертвах среди мирного населения и потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине, сообщил ТАСС из зала суда.

Суд признал Google виновным в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещенной в РФ информации» и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности» и назначил наказание в виде штрафов в размере 4 млн и 7 млн руб. соответственно.

Представитель Google на заседание не явился. Поводом для назначения первого штрафа послужили размещенные на Youtube ролики, в которых были сведения о якобы перехваченных СБУ разговорах российских военных с родственниками, где обсуждались большие потери ВС, и ролики с информацией о расстрелах отступающих российских военных.

Второй штраф Google получил за размещение на Youtube материалов неонацистских украинских группировок с призывами совершать теракты и диверсии на территории России. На удалении роликов ранее настаивала Генпрокуратура.

В начале апреля Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google, запретив рекламу Google и его информационных ресурсов и обязав поисковики размещать отметку, что компания нарушает российские законы. Также поисковые системы начнут маркировать Google как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении. В РКН заявили, что принадлежащий Google видеохостинг Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций.

В 2021 г. за отказ удалять запрещенный контент в отношении Google был составлен 21 протокол, сумма штрафов превысила 51 млн руб. Компания оплатила только часть из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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