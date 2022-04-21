Google оштрафовали на 11 млн рублей за распространение фейков
Мировой судья мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 11 млн руб. за распространение на Youtube фейковой информации о жертвах среди мирного населения и потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине, сообщил ТАСС из зала суда.
Суд признал Google виновным в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещенной в РФ информации» и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности» и назначил наказание в виде штрафов в размере 4 млн и 7 млн руб. соответственно.
Представитель Google на заседание не явился. Поводом для назначения первого штрафа послужили размещенные на Youtube ролики, в которых были сведения о якобы перехваченных СБУ разговорах российских военных с родственниками, где обсуждались большие потери ВС, и ролики с информацией о расстрелах отступающих российских военных.
Второй штраф Google получил за размещение на Youtube материалов неонацистских украинских группировок с призывами совершать теракты и диверсии на территории России. На удалении роликов ранее настаивала Генпрокуратура.
В начале апреля Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google, запретив рекламу Google и его информационных ресурсов и обязав поисковики размещать отметку, что компания нарушает российские законы. Также поисковые системы начнут маркировать Google как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении. В РКН заявили, что принадлежащий Google видеохостинг Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций.
В 2021 г. за отказ удалять запрещенный контент в отношении Google был составлен 21 протокол, сумма штрафов превысила 51 млн руб. Компания оплатила только часть из них.