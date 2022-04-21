Google оштрафовали на 11 млн рублей за распространение фейков

В начале апреля Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google, запретив рекламу Google и его информационных ресурсов и обязав поисковики размещать отметку, что компания нарушает российские законы. Также поисковые системы начнут маркировать Google как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении. В РКН заявили, что принадлежащий Google видеохостинг Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций.