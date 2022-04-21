Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

По словам собеседников, Дуров получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 г. «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сообщил собеседник, близкий к Telegram. При этом Дуров не подавал заявление о лишении его российского гражданства.