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Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

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Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к Дурову и его команде. 

По словам собеседников, Дуров получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 г. «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сообщил собеседник, близкий к Telegram. При этом Дуров не подавал заявление о лишении его российского гражданства. 

В настоящее время бизнесмен одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Собеседник, близкий к Дурову, пояснил, что для путешествий и деловых поездок миллиардер использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китс и Невиса был «уместен» только в первые годы после эмиграции Дурова из России. Гражданство островного государства Сент-Китс и Невис Дуров получил в 2013 г., Франции — в 2021 г. 

Дуров возглавил рейтинг российских бизнесменов, больше всех разбогатевших в 2021 г. По подсчетам Forbes, его состояние резко увеличилось благодаря росту оценки его главного актива. В марте 2021 г. Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Помимо этого в текущем году мессенджеру удалось нарастить пользовательскую базу благодаря сбоям в работе других мессенджеров. Аудитория Telegram увеличилась на 70 млн новых пользователей.

Дуров покинул Россию в 2014 г. В апреле Forbes сообщал, что Дуров попросил издание не называть его российским миллиардером. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — передал изданию его представитель. С 2017 года Дуров проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных