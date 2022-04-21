Павел Дуров получил гражданство ОАЭ
Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к Дурову и его команде.
По словам собеседников, Дуров получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 г. «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сообщил собеседник, близкий к Telegram. При этом Дуров не подавал заявление о лишении его российского гражданства.
В настоящее время бизнесмен одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Собеседник, близкий к Дурову, пояснил, что для путешествий и деловых поездок миллиардер использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китс и Невиса был «уместен» только в первые годы после эмиграции Дурова из России. Гражданство островного государства Сент-Китс и Невис Дуров получил в 2013 г., Франции — в 2021 г.
Дуров возглавил рейтинг российских бизнесменов, больше всех разбогатевших в 2021 г. По подсчетам Forbes, его состояние резко увеличилось благодаря росту оценки его главного актива. В марте 2021 г. Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Помимо этого в текущем году мессенджеру удалось нарастить пользовательскую базу благодаря сбоям в работе других мессенджеров. Аудитория Telegram увеличилась на 70 млн новых пользователей.
Дуров покинул Россию в 2014 г. В апреле Forbes сообщал, что Дуров попросил издание не называть его российским миллиардером. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — передал изданию его представитель. С 2017 года Дуров проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram.