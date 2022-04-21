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Бизнес

В Турции появится вторая авиакомпания для перевозки туристов из России

Ведомости

В Анталье планируют создать вторую авиакомпанию, предназначенную в первую очередь для осуществления рейсов в Россию, сообщает портал Airporthaber. 

«Компания MGA (Mavigok Aviation) получила предварительное разрешение управления гражданской авиации Турции. Процесс развивается быстро, завершить создание авиакомпании планируется в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Авиакомпания начнет полеты на четырех самолетах — двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. «В первую очередь планируются рейсы в Россию, однако в процессе могут появиться возможности выхода на другие рынки», — подчеркнуто в сообщении. 

17 апреля AirportHaber сообщил, что в Турции создана первая авиакомпания, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Решение позволит преодолеть проблемы в отрасли, вызванные российско-украинским конфликтом. Перевозчик получил название Southwind, он должен начать работу в конце мая.

По данным издания, ходатайство о создании Southwind было принято генеральным управлением гражданской авиации страны для того, чтобы не останавливать турпоток из России в Турцию. В распоряжении перевозчика на первоначальном этапе будет пять самолетов Airbus.

Ранее по теме: В Турции в мае заработает созданная для перевозки россиян авиакомпания

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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