В Турции в мае заработает созданная для перевозки россиян авиакомпания
В Турции создана новая авиакомпания, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Решение позволит преодолеть проблемы в отрасли, вызванные российско-украинским конфликтом. Перевозчик получил название Southwind и должен начать работу в конце мая, сообщает AirportHaber.
По данным издания, ходатайство о создании Southwind было принято генеральным управлением гражданской авиации страны в связи с целью «не оставлять российский рынок пустым» и не перекрывать турпоток из России в Турцию. В распоряжении перевозчика на первоначальном этапе будет пять самолетов Airbus, говорится в сообщении.
Как сообщала 9 апреля газета Sabah, в работу по созданию авиакомпании включились министерство культуры и туризма, министерство транспорта и инфраструктуры и министерство казначейства Турции. Ожидается, что туроператоры Anex, Pegas и Coral получат кредит в размере $300 млн.
На фоне прекращения действия страхового покрытия для российских авиакомпаний туроператоры подписали соглашение с перевозчиком Turkish Airlines. Турецкая авиакомпания пообещала предоставить Anex, Pegas и Coral 1,5 млн мест на своих рейсах. В результате за год планируется перевезти 2 млн российских туристов. Создание Southwind добавит еще 1 млн туристов, в общей сложности турпоток увеличится до 3 млн человек в 2022 г., передает газета.
Ранее «Известия» сообщили, что рейсы в Турцию авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» могут отдать перевозчикам, в авиапарке которых имеются самолеты Sukhoi Superjet 100. Рейсы «Аэрофлота» и «Победы» планируется передать «Ираэро», Red Wings, «Азимуту» и «России». Sukhoi Superjet 100 является одним из немногих самолетов, которые не могут быть изъятыми за границей.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в РФ детали для них. В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах.