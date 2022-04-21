Чубайс покинул совет директоров АФК «Система»

Чубайс в 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти. С 1990 г. начал работать в администрации Санкт-Петербурга. Сначала был заместителем председателя исполкома Ленсовета, а затем и главным экономическим советником тогдашнего мэра Анатолия Собчака. В 1992 г. стал вице-премьером по вопросам экономической и финансовой политики. В 1996 г. возглавил администрацию президента, а в 1997 г. был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.