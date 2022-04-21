Чубайс покинул совет директоров АФК «Система»
Экс-гендиректор «Роснано» и бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод", — говорится в сообщении. В совет директоров АФК «Система» Чубайс входил с июня 2020 г., АО «Электрозавод» — с 2021 г.
Чубайс возглавлял «Роснано» в 2010-2020 гг. В декабре того же года он был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта стало известно, что Чубайс покинул должность и уехал из России.
Позже информацию об отъезде подтвердил официальный представитель Чубайса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сложение с себя полномочий спецпредставителя главы государства — это инициатива самого Чубайса. Официальный указ об освобождении от должности был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 марта.
Чубайс в 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти. С 1990 г. начал работать в администрации Санкт-Петербурга. Сначала был заместителем председателя исполкома Ленсовета, а затем и главным экономическим советником тогдашнего мэра Анатолия Собчака. В 1992 г. стал вице-премьером по вопросам экономической и финансовой политики. В 1996 г. возглавил администрацию президента, а в 1997 г. был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.