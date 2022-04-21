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Чубайс покинул совет директоров АФК «Система»

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Экс-гендиректор «Роснано» и бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

«Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод", — говорится в сообщении. В совет директоров АФК «Система» Чубайс входил с июня 2020 г., АО «Электрозавод» — с 2021 г.

Чубайс возглавлял «Роснано» в 2010-2020 гг. В декабре того же года он был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта стало известно, что Чубайс покинул должность и уехал из России.

Позже информацию об отъезде подтвердил официальный представитель Чубайса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сложение с себя полномочий спецпредставителя главы государства — это инициатива самого Чубайса. Официальный указ об освобождении от должности был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 марта.

Чубайс в 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти. С 1990 г. начал работать в администрации Санкт-Петербурга. Сначала был заместителем председателя исполкома Ленсовета, а затем и главным экономическим советником тогдашнего мэра Анатолия Собчака. В 1992 г. стал вице-премьером по вопросам экономической и финансовой политики. В 1996 г. возглавил администрацию президента, а в 1997 г. был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных