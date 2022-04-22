«Коммерсантъ» назвал возможного покупателя российского бизнеса Imperial Brands

Бизнес британской табачной компании Imperial Brands в России может купить «Сигаретный дом «Фортуна» (СДФ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на табачном рынке. Imperial Brands хочет продать фабрику в Волгограде и офис продаж в Москве. 20 апреля компания сообщила о продаже бизнеса местному инвестору, однако не назвала его. Сделка должна закрыться в ближайшее время, в результате чего с баланса может быть списано около 225 млн фунтов стерлингов, или 22,52 млрд руб.