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«Коммерсантъ» назвал возможного покупателя российского бизнеса Imperial Brands

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Бизнес британской табачной компании Imperial Brands в России может купить «Сигаретный дом «Фортуна» (СДФ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на табачном рынке. Imperial Brands хочет продать фабрику в Волгограде и офис продаж в Москве. 20 апреля компания сообщила о продаже бизнеса местному инвестору, однако не назвала его. Сделка должна закрыться в ближайшее время, в результате чего с баланса может быть списано около 225 млн фунтов стерлингов, или 22,52 млрд руб.

Старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов пояснил изданию, что указанная сумма — это разница между стоимостью сделки и расходами Imperial Brands на актив плюс накопленная амортизация. В 2021 г. суммарная выручка завода в Волгограде и офиса продаж в Москве составила 81,3 млрд руб. В Imperial Brands изданию подтвердили факт сделки, но не назвали имя инвестора. В СДФ и «Мегаполисе» (один из владельцев компании) не ответили на запросы издания.

По словам главреда ИА «Русский Табак» Максима Королева, СДФ на Украине в 2000-х годах был эксклюзивным поставщиком сигар, табака и других табачных изделий Imperial Brands, поэтому у компании есть высокий уровень доверия. Он предположил, что все бренды, которые Imperial Brands производит в России, будут производиться по временной лицензии. «Бизнес Аналитика» оценила долю Imperial Brands на российском рынке в 2021 г. в 5,5%.

Королев добавил, что смена владельца Imperial Brands в России вряд ли существенно повлияет на долю марок компании на рынке. «Мегаполис» — эксклюзивный дистрибутор сигарет компании, поэтому он заинтересован в их продвижении. По его словам, спрос на сигареты в России в основном зависит от цены. Себестоимость их производства вырастет из-за проблем с логистикой, поэтому возможно, выиграют поставщики сигарет и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных