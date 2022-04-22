«Коммерсантъ» назвал возможного покупателя российского бизнеса Imperial Brands
Бизнес британской табачной компании Imperial Brands в России может купить «Сигаретный дом «Фортуна» (СДФ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на табачном рынке. Imperial Brands хочет продать фабрику в Волгограде и офис продаж в Москве. 20 апреля компания сообщила о продаже бизнеса местному инвестору, однако не назвала его. Сделка должна закрыться в ближайшее время, в результате чего с баланса может быть списано около 225 млн фунтов стерлингов, или 22,52 млрд руб.
Старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов пояснил изданию, что указанная сумма — это разница между стоимостью сделки и расходами Imperial Brands на актив плюс накопленная амортизация. В 2021 г. суммарная выручка завода в Волгограде и офиса продаж в Москве составила 81,3 млрд руб. В Imperial Brands изданию подтвердили факт сделки, но не назвали имя инвестора. В СДФ и «Мегаполисе» (один из владельцев компании) не ответили на запросы издания.
По словам главреда ИА «Русский Табак» Максима Королева, СДФ на Украине в 2000-х годах был эксклюзивным поставщиком сигар, табака и других табачных изделий Imperial Brands, поэтому у компании есть высокий уровень доверия. Он предположил, что все бренды, которые Imperial Brands производит в России, будут производиться по временной лицензии. «Бизнес Аналитика» оценила долю Imperial Brands на российском рынке в 2021 г. в 5,5%.
Королев добавил, что смена владельца Imperial Brands в России вряд ли существенно повлияет на долю марок компании на рынке. «Мегаполис» — эксклюзивный дистрибутор сигарет компании, поэтому он заинтересован в их продвижении. По его словам, спрос на сигареты в России в основном зависит от цены. Себестоимость их производства вырастет из-за проблем с логистикой, поэтому возможно, выиграют поставщики сигарет и Белоруссии.