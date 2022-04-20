Imperial Brands объявила о передаче российского бизнеса местным инвесторам
Табачная компания Imperial Brands заявила о передаче российского бизнеса местным инвесторам и о списании по этой сделке 225 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
В Imperial Brands ожидают, что сделка состоится в ближайшее время при условии завершения ее регистрации в местных органах власти. Ухудшения финансового состояния в Imperial Brands не ожидают – на Россию и Украину в 2021 г. приходилось в общей сложности около 2% чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли компании.
Imperial Brands первой из табачных компаний 9 марта объявила о приостановке производства, прекращении продаж и маркетинговой деятельности на территории России. В компании уточняли, что решение связано с «невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах». 15 марта Imperial Brands сообщила о старте переговоров с российской компанией о передаче бизнеса в России.
Imperial Brands владеет фабрикой в Волгограде и компанией «Империал Тобакко продажа и маркетинг». В российских компаниях работают более 1500 человек. Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu.
Иностранные компании начали приостанавливать бизнес в России с начала спецоперации на Украине – эти решения связаны с позицией организаций, санкциями, нарушениями логистических цепочек. 11 марта о прекращении деятельности в России объявила компания British American Tobacco.