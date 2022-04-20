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Imperial Brands объявила о передаче российского бизнеса местным инвесторам

Ведомости

Табачная компания Imperial Brands заявила о передаче российского бизнеса местным инвесторам и о списании по этой сделке 225 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Imperial Brands ожидают, что сделка состоится в ближайшее время при условии завершения ее регистрации в местных органах власти. Ухудшения финансового состояния в Imperial Brands не ожидают – на Россию и Украину в 2021 г. приходилось в общей сложности около 2% чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли компании.

Imperial Brands первой из табачных компаний 9 марта объявила о приостановке производства, прекращении продаж и маркетинговой деятельности на территории России. В компании уточняли, что решение связано с «невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах». 15 марта Imperial Brands сообщила о старте переговоров с российской компанией о передаче бизнеса в России.

Imperial Brands владеет фабрикой в Волгограде и компанией «Империал Тобакко продажа и маркетинг». В российских компаниях работают более 1500 человек. Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu.

Иностранные компании начали приостанавливать бизнес в России с начала спецоперации на Украине – эти решения связаны с позицией организаций, санкциями, нарушениями логистических цепочек. 11 марта о прекращении деятельности в России объявила компания British American Tobacco.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных