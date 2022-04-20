Imperial Brands объявила о передаче российского бизнеса местным инвесторам

В Imperial Brands ожидают, что сделка состоится в ближайшее время при условии завершения ее регистрации в местных органах власти. Ухудшения финансового состояния в Imperial Brands не ожидают – на Россию и Украину в 2021 г. приходилось в общей сложности около 2% чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли компании.