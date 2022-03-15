Табачная компания Imperial Brands решила передать бизнес российскому юрлицу
Табачная компания Imperial Brands начала переговоры с российской компанией о передаче ей своего бизнеса в стране, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее Imperial Brands сообщила, что приостановит всю деятельность в России, в том числе продажи, рекламную кампанию и работу завода в Волгограде.
«Мы начали переговоры с российским юридическим лицом о передаче нашего бизнеса в России. Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег», — сообщили в компании. Imperial Brands продолжит выплачивать зарплату более 1000 сотрудникам до завершения процесса передачи бизнеса.
Ранее компания сообщила о приостановке всей деятельности в России, а до этого – на Украине. По данным ТАСС, на рынки двух стран приходилось около 2% общей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли компании по итогам 2021 г. Ей принадлежат бренды Davidoff, Richmond и Gitanes.
В российском подразделении компании пояснили, что такое решение было вызвано тем, что из-за серьезных сбоев в бизнес-процессах, в том числе из-за нехватки материалов, невозможно было поддерживать полноценное производство. При этом компания не планировала закрывать юрлицо в России.
Иностранные компании начали приостанавливать свою работу в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. О прекращении работы в России сообщили международные платежные системы, энергетические компании, автопроизводители, сети общепита, магазинов одежды и товаров для дома и т. д. По данным Йельского университета на 15 марта, после начала военной операции о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке заявили более 380 иностранных компаний. В Кремле заявили, что место зарубежных предприятий, уходящих из страны на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие.