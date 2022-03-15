Табачная компания Imperial Brands решила передать бизнес российскому юрлицу

Иностранные компании начали приостанавливать свою работу в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. О прекращении работы в России сообщили международные платежные системы, энергетические компании, автопроизводители, сети общепита, магазинов одежды и товаров для дома и т. д. По данным Йельского университета на 15 марта, после начала военной операции о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке заявили более 380 иностранных компаний. В Кремле заявили, что место зарубежных предприятий, уходящих из страны на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие.