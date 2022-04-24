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Лизинговая компания из США спишет 27 самолетов в России на $802 млн

Ведомости

Американская лизинговая компания Air Lease спишет 27 оставшихся в России после введения санкций самолетов на сумму $802 млн, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. 

«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, оставшиеся в России», — цитирует агентство сообщение Air Lease.

Под списание попадает 21 принадлежащий компании самолет, а также шесть воздушных судов из управляемого парка Air Lease. Операция по списанию будет отражена в отчете о прибылях и убытках за I квартал 2022 г., который запланирован на 5 мая, следует из заявления.

Air Lease также считает, что списание не приведет к существенным расходам в будущем. Она предъявляла страховые претензии для возмещения убытков, пишет Reuters.

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Лизинговые компании «изо всех сил» пытаются изъять более 400 самолетов на сумму почти $10 млрд у российских авиакомпаний, отмечает агентство. Как правило, перевозчики отказываются исполнять требования и возвращать самолеты. 

После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в РФ детали для них. В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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