Лизинговая компания из США спишет 27 самолетов в России на $802 млн
Американская лизинговая компания Air Lease спишет 27 оставшихся в России после введения санкций самолетов на сумму $802 млн, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, оставшиеся в России», — цитирует агентство сообщение Air Lease.
Под списание попадает 21 принадлежащий компании самолет, а также шесть воздушных судов из управляемого парка Air Lease. Операция по списанию будет отражена в отчете о прибылях и убытках за I квартал 2022 г., который запланирован на 5 мая, следует из заявления.
Air Lease также считает, что списание не приведет к существенным расходам в будущем. Она предъявляла страховые претензии для возмещения убытков, пишет Reuters.
Лизинговые компании «изо всех сил» пытаются изъять более 400 самолетов на сумму почти $10 млрд у российских авиакомпаний, отмечает агентство. Как правило, перевозчики отказываются исполнять требования и возвращать самолеты.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в РФ детали для них. В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах.