Еврокомиссар напомнил Маску о требованиях ЕС к работе соцсетей

«Мы открыты для всех, но на своих условиях. Илон, мы приветствуем тебя, но твои правила у нас применяться не будут», — подчеркнул Брендон. Издание напомнило, что ранее Маск назвал себя «абсолютным приверженцем свободы слова» и объявил о том, что намерен после приобретения соцсети смягчить ее политику по модерации сообщений.