Еврокомиссар напомнил Маску о требованиях ЕС к работе соцсетей
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил основателя Tesla Илона Маска о том, что социальная сеть Twitter должна будет соблюдать правила ЕС по модерации контента, сообщает издание Financial Times.
«Мы открыты для всех, но на своих условиях. Илон, мы приветствуем тебя, но твои правила у нас применяться не будут», — подчеркнул Брендон. Издание напомнило, что ранее Маск назвал себя «абсолютным приверженцем свободы слова» и объявил о том, что намерен после приобретения соцсети смягчить ее политику по модерации сообщений.
Брентон отметил, что если бизнесмен не будет соблюдать правила модерации потенциально опасного с точки зрения ЕС контента, то соцсеть ждут штрафы и ограничения вплоть до блокировки.
Накануне стало известно, что Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. После реализации сделки соцсеть станет частной, непубличной компанией. Несмотря на то что изначально руководство соцсети не собиралось продавать ее бизнесмену и даже задействовало тактику «отравленной пилюли» для осложнения поглощения, в конечном итоге стороны пришли к соглашению.
На прошлой неделе бизнесмен обнародовал источники финансирования сделки с Twitter. В соответствии с документом банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. Помимо него в списке указаны еще несколько банков, сам Маск готов предоставить $21 млрд. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
Как отмечал Fox News, стремление Маска получить контроль над Twitter вызвало негодование некоторых леволиберальных деятелей, которые поддерживают политику платформы, направленную на ограничение пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. В частности, платформа в прошлом удалила страницу бывшего президента США Дональда Трампа и многих его сторонников, что, по мнению ряда членов Республиканской партии, является цензурой.
Сам Трамп заявил, что не планирует возвращаться в Twitter после покупки компании Маском. «Я надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он привнесет в него улучшения, и он хороший человек», — отметил экс-президент, добавив, что останется в своей социальной сети Truth.