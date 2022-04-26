«Лукойл» решил отказаться от моратория на банкротство
В сообщении уточняется, что с даты его опубликования ограничения прав и обязанностей, предусмотренные п. 2 и 3 ст. 9.1 закона «О банкротстве», в отношении «Лукойла» и его кредиторов не применяются.
С 1 апреля в России действует мораторий на банкротства по заявлениям кредиторов сроком до 1 октября. Его действие распространяется на все юридические и физические лица, а также индивидуальных предпринимателей.
Эта мера должна поддержать компании и граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за западных санкций, отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин.