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«Лукойл» решил отказаться от моратория на банкротство

Ведомости

«Лукойл» заявил об отказе от применения в отношении компании моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, следует из заявления компании на Федресурсе.

В сообщении уточняется, что с даты его опубликования ограничения прав и обязанностей, предусмотренные п. 2 и 3 ст. 9.1 закона «О банкротстве», в отношении «Лукойла» и его кредиторов не применяются.

С 1 апреля в России действует мораторий на банкротства по заявлениям кредиторов сроком до 1 октября. Его действие распространяется на все юридические и физические лица, а также индивидуальных предпринимателей.

Эта мера должна поддержать компании и граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за западных санкций, отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных