Недобросовестных банкиров предложили исключить из моратория на банкротство

Эту меру можно применять к лицам, в отношении которых судом вынесены решения о привлечении к гражданско-правовой ответственности, а АСВ инициирована процедура банкротства, говорится в обращении. «Судом признано, что эти лица виновны в убытках, которые причинены кредиторам, и должны погасить их требования. Объективных причин, почему они не должны подпадать под банкротные процедуры, мы не видим», — заявили в организации.