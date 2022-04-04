Недобросовестных банкиров предложили исключить из моратория на банкротство
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило обращение в Минэкономразвития с предложением исключить из временного моратория на банкротство собственников и руководителей финансовых организаций, действия которых нанесли ущерб кредиторам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Эту меру можно применять к лицам, в отношении которых судом вынесены решения о привлечении к гражданско-правовой ответственности, а АСВ инициирована процедура банкротства, говорится в обращении. «Судом признано, что эти лица виновны в убытках, которые причинены кредиторам, и должны погасить их требования. Объективных причин, почему они не должны подпадать под банкротные процедуры, мы не видим», — заявили в организации.
Процедура банкротства позволяет реализовать имущество недобросовестных собственников, признанных виновными по гражданско-правовым делам, чтобы вернуть средства кредиторам, в том числе и частным вкладчикам.
В рамках привлечения к гражданско-правовой ответственности подано примерно 500 исков на сумму 2 трлн руб., заявила замгендиректора АСВ Ольга Доголева, половина исков и половина суммы удовлетворены. «Конкретные лица должны в конкурсную массу сумму примерно в 1 трлн руб. Будем искать эти деньги», — добавила она. В АСВ не уточнили, какую сумму можно реально получить в ближайшие полгода. В Минэкономразвития газете сообщили, что получили обращение госкорпорации и прорабатывают позицию по этому вопросу.
С 1 апреля в России введен полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он распространяется на любых юрлиц, граждан и индивидуальных предпринимателей. По словам премьер-министра Михаила Мишустин, эта мера призвана поддержать компании и граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за западных санкций.
Пока исключение сделано только для застройщиков домов-долгостроев, уже включенных в реестр проблемных активов. В Минэкономразвития это объяснили стремлением защитить права обманутых дольщиков: только после признания таких застройщиков банкротами публично-правовая компания «Фонд развития территорий» может выплачивать дольщикам компенсации или принимать меры по достройке объекта. Правительство до конца 2022 г. также приостановило включение домов с нарушенным сроком строительства в реестр долгостроев.