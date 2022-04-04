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Экономика

Недобросовестных банкиров предложили исключить из моратория на банкротство

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило обращение в Минэкономразвития с предложением исключить из временного моратория на банкротство собственников и руководителей финансовых организаций, действия которых нанесли ущерб кредиторам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Эту меру можно применять к лицам, в отношении которых судом вынесены решения о привлечении к гражданско-правовой ответственности, а АСВ инициирована процедура банкротства, говорится в обращении. «Судом признано, что эти лица виновны в убытках, которые причинены кредиторам, и должны погасить их требования. Объективных причин, почему они не должны подпадать под банкротные процедуры, мы не видим», — заявили в организации.

Процедура банкротства позволяет реализовать имущество недобросовестных собственников, признанных виновными по гражданско-правовым делам, чтобы вернуть средства кредиторам, в том числе и частным вкладчикам.

В рамках привлечения к гражданско-правовой ответственности подано примерно 500 исков на сумму 2 трлн руб., заявила замгендиректора АСВ Ольга Доголева, половина исков и половина суммы удовлетворены. «Конкретные лица должны в конкурсную массу сумму примерно в 1 трлн руб. Будем искать эти деньги», — добавила она. В АСВ не уточнили, какую сумму можно реально получить в ближайшие полгода. В Минэкономразвития газете сообщили, что получили обращение госкорпорации и прорабатывают позицию по этому вопросу.

С 1 апреля в России введен полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он распространяется на любых юрлиц, граждан и индивидуальных предпринимателей. По словам премьер-министра Михаила Мишустин, эта мера призвана поддержать компании и граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за западных санкций.

Пока исключение сделано только для застройщиков домов-долгостроев, уже включенных в реестр проблемных активов. В Минэкономразвития это объяснили стремлением защитить права обманутых дольщиков: только после признания таких застройщиков банкротами публично-правовая компания «Фонд развития территорий» может выплачивать дольщикам компенсации или принимать меры по достройке объекта. Правительство до конца 2022 г. также приостановило включение домов с нарушенным сроком строительства в реестр долгостроев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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