Forbes сообщил о потере Маском $29 млрд после объявления о покупке Twitter
Состояние основателя Tesla Илона Маска уменьшилось на $29 млрд в первый день после того, как он договорился о покупке Twitter, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
Как пояснили эксперты, причиной таких потерь стало падение стоимости акций Tesla. По итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12% — это сильнейшее суточное падение с февраля 2020 г. Большая часть состояния бизнесмена связана с его 21%-ной долей в автомобильной компании Tesla, и акционерам, похоже, не нравится «новое развлечение» Маска, считают эксперты.
Аналитики ранее сообщали об опасениях инвесторов, которые считали, что Маску придется заложить акции Tesla для получения маржинального кредита на покупку соцсети. Их опасения оправдались — Маск получил кредит в размере $12,5 млрд под залог акций Tesla.
Тем не менее, бизнесмен по прежнему остается самым богатым человеком планеты: сейчас его состояние оценивается в $239,2 млрд, что примерно на $74 млрд больше, чем у занимающего вторую строчку основателя Amazon Джеффа Безоса.
Накануне стало известно, что Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. После реализации сделки соцсеть станет частной, непубличной компанией. Несмотря на то что изначально руководство соцсети не собиралось продавать ее бизнесмену и даже задействовало тактику «отравленной пилюли» для осложнения поглощения, в конечном итоге стороны пришли к соглашению.
Как отмечал Fox News, стремление Маска получить контроль над Twitter вызвало негодование некоторых леволиберальных деятелей, которые поддерживают политику платформы, направленную на ограничение пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. В частности, платформа в прошлом удалила страницу бывшего президента США Дональда Трампа и многих его сторонников, что, по мнению ряда членов Республиканской партии, является цензурой.