Forbes сообщил о потере Маском $29 млрд после объявления о покупке Twitter

Накануне стало известно, что Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. После реализации сделки соцсеть станет частной, непубличной компанией. Несмотря на то что изначально руководство соцсети не собиралось продавать ее бизнесмену и даже задействовало тактику «отравленной пилюли» для осложнения поглощения, в конечном итоге стороны пришли к соглашению.