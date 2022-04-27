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Бизнес

Forbes сообщил о потере Маском $29 млрд после объявления о покупке Twitter

Ведомости

Состояние основателя Tesla Илона Маска уменьшилось на $29 млрд в первый день после того, как он договорился о покупке Twitter, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

Как пояснили эксперты, причиной таких потерь стало падение стоимости акций Tesla. По итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12% — это сильнейшее суточное падение с февраля 2020 г. Большая часть состояния бизнесмена связана с его 21%-ной долей в автомобильной компании Tesla, и акционерам, похоже, не нравится «новое развлечение» Маска, считают эксперты.

Аналитики ранее сообщали об опасениях инвесторов, которые считали, что Маску придется заложить акции Tesla для получения маржинального кредита на покупку соцсети. Их опасения оправдались — Маск получил кредит в размере $12,5 млрд под залог акций Tesla.

Тем не менее, бизнесмен по прежнему остается самым богатым человеком планеты: сейчас его состояние оценивается в $239,2 млрд, что примерно на $74 млрд больше, чем у занимающего вторую строчку основателя Amazon Джеффа Безоса.

Накануне стало известно, что Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. После реализации сделки соцсеть станет частной, непубличной компанией. Несмотря на то что изначально руководство соцсети не собиралось продавать ее бизнесмену и даже задействовало тактику «отравленной пилюли» для осложнения поглощения, в конечном итоге стороны пришли к соглашению.

Как отмечал Fox News, стремление Маска получить контроль над Twitter вызвало негодование некоторых леволиберальных деятелей, которые поддерживают политику платформы, направленную на ограничение пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. В частности, платформа в прошлом удалила страницу бывшего президента США Дональда Трампа и многих его сторонников, что, по мнению ряда членов Республиканской партии, является цензурой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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