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АФК «Система» попросила Минфин о продолжении обращения ценных бумаг за рубежом

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АФК «Система» направила в Минфин заявление о продолжении обращения своих депозитарных расписок за пределами России, включая текущее на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении пресс-службы компании. Вступивший в силу сегодня, 27 апреля, федеральный закон запретил размещение и обращение депозитарных расписок российских компаний на иностранных биржах кроме тех, чей листинг правительство примет решение сохранить.

«Корпорация направила в Министерство финансов РФ заявление о продолжении обращения депозитарных расписок АФК "Система" за пределами РФ, включая их текущее обращение на Лондонской фондовой бирже», — отметили в пресс-службе. Обращение в ведомство прошло в соответствии со вступившим в силу 27 апреля федеральным законом № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ».

«Заявление будет рассматриваться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — пояснили в компании.

Закон № 114-ФЗ, вступивший в силу 27 апреля, запретил размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Требование о делистинге коснется более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга. Закон 16 апреля подписал президент России Владимир Путин. Делистинг с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее предложило провести Минэкономразвития.

До этого, 3 марта, Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Еще раньше, с 28 февраля, американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний.

Ранее по теме: ЦБ напомнил о необходимости делистинга расписок компаний РФ с иностранных бирж

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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