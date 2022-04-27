АФК «Система» попросила Минфин о продолжении обращения ценных бумаг за рубежом
АФК «Система» направила в Минфин заявление о продолжении обращения своих депозитарных расписок за пределами России, включая текущее на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении пресс-службы компании. Вступивший в силу сегодня, 27 апреля, федеральный закон запретил размещение и обращение депозитарных расписок российских компаний на иностранных биржах кроме тех, чей листинг правительство примет решение сохранить.
«Корпорация направила в Министерство финансов РФ заявление о продолжении обращения депозитарных расписок АФК "Система" за пределами РФ, включая их текущее обращение на Лондонской фондовой бирже», — отметили в пресс-службе. Обращение в ведомство прошло в соответствии со вступившим в силу 27 апреля федеральным законом № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ».
«Заявление будет рассматриваться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — пояснили в компании.
Закон № 114-ФЗ, вступивший в силу 27 апреля, запретил размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Требование о делистинге коснется более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга. Закон 16 апреля подписал президент России Владимир Путин. Делистинг с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее предложило провести Минэкономразвития.
До этого, 3 марта, Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Еще раньше, с 28 февраля, американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний.