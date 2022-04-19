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Финансы

ЦБ напомнил о необходимости делистинга расписок компаний РФ с иностранных бирж

Ведомости

Российские эмитенты должны до 5 мая принять меры для делистинга своих депозитарных расписок с иностранных бирж и затем конвертировать их в российские ценные бумаги, сообщил ЦБ. Расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок компаниям РФ придется в течение пяти рабочих дней.

«Российские эмитенты обязаны до 5 мая 2022 года предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок. Эти процедуры будут проходить в сроки, установленные такими договорами. Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета», — говорится в сообщении.

В регуляторе напомнили, что с 27 апреля начнет действовать запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. У эмитентов из РФ есть возможность сохранить программы депозитарных расписок по решению правительства: подать соответствующее заявление нужно будет до 5 мая.

«При положительном решении дополнительных действий от российского эмитента и держателей депозитарных расписок не потребуется. В случае отказа процедуру по расторжению договора с зарубежным банком — эмитентом депозитарных расписок следует начать в течение 5 рабочих дней», — добавили в ЦБ.

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Делистинг с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее предложило провести Минэкономразвития.

Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний с 28 февраля.

Ранее сегодня Налоговая служба Великобритании сообщила, что намерена отозвать статус Мосбиржи как признанной фондовой биржи из-за запрета брокерам продавать активы по указанию нерезидентов РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных