ЦБ напомнил о необходимости делистинга расписок компаний РФ с иностранных бирж

«Российские эмитенты обязаны до 5 мая 2022 года предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок. Эти процедуры будут проходить в сроки, установленные такими договорами. Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета», — говорится в сообщении.