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Налоговая служба Великобритании намерена отозвать статус Мосбиржи

Ведомости

Налоговая служба Великобритании (HMRC) намерена отозвать статус Московской биржи как признанной фондовой биржи из-за февральского запрета брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Это значит, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к некоторым британским налоговым льготам при торговле ценными бумагами на российской площадке, существующие инвестиции от этого не пострадают.

«HMRC сегодня начала двухнедельные консультации, которые будут включать проект приказа об отзыве, мы ждем комментариев от любых заинтересованных сторон, прежде чем решение будет окончательно принято», — говорится в документе. Ведомство отмечает, что, если ограничения, установленные Мосбиржой в отношении инвесторов-нерезидентов, останутся в силе, HMRC после консультаций опубликует распоряжение об отзыве, после чего оно вступит в силу.

В ведомстве отметили, что разработали порядок аннулирования таким образом, чтобы инвесторы не столкнулись с негативными последствиями, которые отразились бы на уже осуществленных инвестициях на Мосбирже.

«Но налоговые льготы Великобритании, зависящие от статуса признанной фондовой биржи, не будут доступны в отношении будущих инвестиций в ценные бумаги до тех пор, пока биржа снова не будет признана», — пояснили в HMRC.

Банк России ввел с 28 февраля 2022 г. временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Этому запрету подчинилась Мосбиржа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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