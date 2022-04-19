Налоговая служба Великобритании намерена отозвать статус Мосбиржи

«HMRC сегодня начала двухнедельные консультации, которые будут включать проект приказа об отзыве, мы ждем комментариев от любых заинтересованных сторон, прежде чем решение будет окончательно принято», — говорится в документе. Ведомство отмечает, что, если ограничения, установленные Мосбиржой в отношении инвесторов-нерезидентов, останутся в силе, HMRC после консультаций опубликует распоряжение об отзыве, после чего оно вступит в силу.