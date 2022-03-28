Мосбиржа начала торги всеми российскими акциями: чего ждать дальше

Мосбиржа начала торги всеми российскими акциями: чего ждать дальшеУ инвесторов поубавилось энтузиазма и свободной ликвидности
В понедельник, 28 марта, Московская биржа возобновила торги всеми российскими акциями, корпоративными, региональными и муниципальными облигациями, но с запретом на короткие продажи всех этих бумаг. Нельзя пока торговать депозитарными расписками 10 эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи (X5 Group, Fix Price, Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Petropavlovsk, Polymetal, Tinkoff, VK, Yandex). По-прежнему к торгам не допущены иностранные инвесторы.
Торговая сессия была укороченной и длилась с 9.50 до 14.00 мск. Это третья торговая сессия акциями на Мосбирже после вынужденного перерыва. С 28 февраля торги не проводились до 24 марта, когда инвесторы получили доступ к 33 наиболее ликвидным акциям.
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