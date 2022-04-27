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Бывшие заводы ирландской Kingspan продолжат работу в России под новым брендом

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Российский менеджмент Kingspan, производящей сэндвич-панели и металлоконструкции, проведет ребрендинг после ухода ирландского собственника, а заводы продолжат работу под новым брендом, заявил гендиректор ООО «Кингспан» в России Игорь Федотченко.

«Группа "Кингспан" передала российские активы управления местному менеджменту. Под управлением российского менеджмента находятся оба завода — в Гатчине Ленинградской области и в Невинномысске Ставропольского края. Оба завода продолжат работу под новым брендом», — сказал Федотченко (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас оба завода продолжают бесперебойную работу, сохраняют занятость сотрудников, обеспечены сырьем и долгосрочными заказами.

«Помимо этого компания сохраняет планы по развитию заводов. На площадке в Невинномысске рассматривается возможность запуска новой линии», — добавил Федотченко.

В российском подразделении Kingspan работают около 180 сотрудников. На Россию приходится менее 1% глобальных операций бренда.

31 марта датские строительная компания Aarsleff и производитель окон Velux объявили об уходе с российского рынка на фоне боевых действий на территории Украины. Velux покидает не только российский, но и белорусский рынок. Тогда же швейцарская компания Holcim, специализирующаяся на производстве строительных материалов, приняла решение покинуть российский рынок. Компания намерена продать три своих российских завода.

Ранее по теме: Kingspan передаст управление российскими заводами местному менеджменту

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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