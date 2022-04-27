Бывшие заводы ирландской Kingspan продолжат работу в России под новым брендом
Российский менеджмент Kingspan, производящей сэндвич-панели и металлоконструкции, проведет ребрендинг после ухода ирландского собственника, а заводы продолжат работу под новым брендом, заявил гендиректор ООО «Кингспан» в России Игорь Федотченко.
«Группа "Кингспан" передала российские активы управления местному менеджменту. Под управлением российского менеджмента находятся оба завода — в Гатчине Ленинградской области и в Невинномысске Ставропольского края. Оба завода продолжат работу под новым брендом», — сказал Федотченко (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас оба завода продолжают бесперебойную работу, сохраняют занятость сотрудников, обеспечены сырьем и долгосрочными заказами.
«Помимо этого компания сохраняет планы по развитию заводов. На площадке в Невинномысске рассматривается возможность запуска новой линии», — добавил Федотченко.
В российском подразделении Kingspan работают около 180 сотрудников. На Россию приходится менее 1% глобальных операций бренда.
31 марта датские строительная компания Aarsleff и производитель окон Velux объявили об уходе с российского рынка на фоне боевых действий на территории Украины. Velux покидает не только российский, но и белорусский рынок. Тогда же швейцарская компания Holcim, специализирующаяся на производстве строительных материалов, приняла решение покинуть российский рынок. Компания намерена продать три своих российских завода.