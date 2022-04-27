Бывшие заводы ирландской Kingspan продолжат работу в России под новым брендом

«Группа "Кингспан" передала российские активы управления местному менеджменту. Под управлением российского менеджмента находятся оба завода — в Гатчине Ленинградской области и в Невинномысске Ставропольского края. Оба завода продолжат работу под новым брендом», — сказал Федотченко (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас оба завода продолжают бесперебойную работу, сохраняют занятость сотрудников, обеспечены сырьем и долгосрочными заказами.