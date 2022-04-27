Bloomberg узнал о подготовке Eni к открытию рублевого счета в Газпромбанке

Собеседники агентства однако поясняют, что этот шаг носит предупредительный характер. Параллельно Eni обращается к итальянскому правительству и европейским властям за дополнительными указаниями относительно того, может ли она — и при каких условиях — использовать эти счета для покупки российского газа. Представитель Eni отказался от комментариев.



Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что уже четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях, а в целом десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов.