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Bloomberg узнал о подготовке Eni к открытию рублевого счета в Газпромбанке

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Итальянская энергетическая компания Eni готовиться открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в соответствии с указом о порядке расчетов за это топливо недружественными странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства однако поясняют, что этот шаг носит предупредительный характер. Параллельно Eni обращается к итальянскому правительству и европейским властям за дополнительными указаниями относительно того, может ли она — и при каких условиях — использовать эти счета для покупки российского газа. Представитель Eni отказался от комментариев.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что уже четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях, а в целом десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов.

Сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Объявила об отказе платить рублями за российский газ сегодня также Финляндия.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».

Ранее по теме: Финляндия решила не платить за российский газ в рублях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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