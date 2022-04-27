Bloomberg узнал о подготовке Eni к открытию рублевого счета в Газпромбанке
Итальянская энергетическая компания Eni готовиться открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в соответствии с указом о порядке расчетов за это топливо недружественными странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства однако поясняют, что этот шаг носит предупредительный характер. Параллельно Eni обращается к итальянскому правительству и европейским властям за дополнительными указаниями относительно того, может ли она — и при каких условиях — использовать эти счета для покупки российского газа. Представитель Eni отказался от комментариев.
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что уже четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях, а в целом десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».