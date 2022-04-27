Финляндия решила не платить за российский газ в рублях

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что уже четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях, а в целом десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов за газ. Официально единственная страна Евросоюза, поддержавшая новую схему расчета, — это Венгрия. Кроме того, сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях.