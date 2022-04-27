Финляндия решила не платить за российский газ в рублях
Финляндия приняла решение не платить за российский газ в рублях, заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете Helsingin Sanomat.
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — приводит газета слова министра. По словам Туппурайнен, в правительстве договорились об этом еще в начале апреля.
Тогда же в финскую газовую компанию Gasum пришло письмо от «Газпрома». Там сообщалось о новых условиях соглашения, в частности, о порядке расчетов в рублях. Гендиректор Gasum Мика Вильянен сообщил Helsingin Sanomat, что компания готовит юридическую оценку письма, направленного Россией, а ответ должен быть отправлен в мае.
По словам Туппурайнен, позиция правительства доведена до руководства Gasum. «Есть четкая линия по главному вопросу. Никаких платежей в рублях производиться не будет», — сказала министр.
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что уже четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях, а в целом десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов за газ. Официально единственная страна Евросоюза, поддержавшая новую схему расчета, — это Венгрия. Кроме того, сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».