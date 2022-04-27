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Финляндия решила не платить за российский газ в рублях

Ведомости

Финляндия приняла решение не платить за российский газ в рублях, заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете Helsingin Sanomat.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — приводит газета слова министра. По словам Туппурайнен, в правительстве договорились об этом еще в начале апреля.

Тогда же в финскую газовую компанию Gasum пришло письмо от «Газпрома». Там сообщалось о новых условиях соглашения, в частности, о порядке расчетов в рублях. Гендиректор Gasum Мика Вильянен сообщил Helsingin Sanomat, что компания готовит юридическую оценку письма, направленного Россией, а ответ должен быть отправлен в мае.

По словам Туппурайнен, позиция правительства доведена до руководства Gasum. «Есть четкая линия по главному вопросу. Никаких платежей в рублях производиться не будет», — сказала министр.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что уже четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях, а в целом десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов за газ. Официально единственная страна Евросоюза, поддержавшая новую схему расчета, — это Венгрия. Кроме того, сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».

Ранее по теме: Глава ЕК заявила о поставках газа в Польшу и Болгарию из соседних стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных