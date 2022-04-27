Глава ЕК заявила о поставках газа в Польшу и Болгарию из соседних стран

Ранее сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. Она также назвала такое решение неоправданным и неприемлемым и заявила о ненадежности России как поставщика газа.