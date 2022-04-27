Глава ЕК заявила о поставках газа в Польшу и Болгарию из соседних стран
Соседние страны поставляют газ в Польшу и Болгарию после приостановки поставок из России 27 апреля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Польша и Болгария проинформировали по ситуации. Они получают газ от европейских соседей», — заявила фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. Она также назвала такое решение неоправданным и неприемлемым и заявила о ненадежности России как поставщика газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы ЕК о попытке шантажа. По его словам, новая методика оплаты газа в рублях была принята после беспрецедентных недружественных шагов некоторых стран. Переход к оплате газа в рублях был вызван тем, что у России «украли значительную сумму резервов», отметил Песков. По его словам, Россия готова возобновить поставки, если они будут оплачены в рублях согласно новым требованиям.