Песков ответил на обвинения России в использовании газа для шантажа

Он добавил, что новая методика оплаты российского газа была принята из-за беспрецедентных недружественных шагов некоторых стран. Переход к оплате газа в рублях был вызван тем, что у России «украли значительную сумму резервов», отметил Песков. На вопрос, готова ли Россия к финансовым последствиям отказа некоторых стран от импорта газа, Песков ответил, что все риски были спрогнозированы и необходимые меры приняты. Он также подчеркнул, что оплата российского газа в рублях станет основанием для того, чтобы восстановить поставки в затронутые страны.