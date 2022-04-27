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Бизнес

Песков ответил на обвинения России в использовании газа для шантажа

Ведомости

Российская сторона не использует газ как инструмент шантажа, она является надежным поставщиком топлива и остается приверженной своим контрактным обязательствам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Россию в использовании поставок газа для шантажа.

«Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается приверженной своим обязательствам по контрактам», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что новая методика оплаты российского газа была принята из-за беспрецедентных недружественных шагов некоторых стран. Переход к оплате газа в рублях был вызван тем, что у России «украли значительную сумму резервов», отметил Песков. На вопрос, готова ли Россия к финансовым последствиям отказа некоторых стран от импорта газа, Песков ответил, что все риски были спрогнозированы и необходимые меры приняты. Он также подчеркнул, что оплата российского газа в рублях станет основанием для того, чтобы восстановить поставки в затронутые страны.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение «Газпрома» в одностороннем порядке приостановить поставки газа Польше и Болгарии — это попытка России использовать топливо как инструмент шантажа. Глава ЕК назвала такое решение неоправданным и неприемлемым и заявила о ненадежности России как поставщика газа.

Ранее сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля до момента, когда компании оплатят поставки в российской валюте. В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объем.

22 апреля агентство Reuters сообщило, что европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС – соответствующее письмо с разъяснениями было передано странам-членам от Европейской комиссии. Компании смогут открыть счета в российском банке, вносить на нее иностранную валюту, а затем конвертировать ее в рубли.

Ранее по теме: В Болгарии заявили о скором прекращении поставок российского газа
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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