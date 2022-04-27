Глава Еврокомиссии назвала приостановку поставок «Газпромом» попыткой шантажа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны — члены союза обсуждают несколько вариантов ограничений в отношении российских нефти и газа, однако ни по одному из них нет единогласия. Он рассказал, что ЕС не вводил налог или запрет на импорт газа и нефти из России. В совете есть страны, которые ясно заявили, что наложат вето на такое решение.