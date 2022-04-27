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Глава Еврокомиссии назвала приостановку поставок «Газпромом» попыткой шантажа

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение «Газпрома» в одностороннем порядке приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию — это попытка России использовать газ как инструмент шантажа.

«Заявление "Газпрома" о том, что он в одностороннем порядке прекращает поставки газа потребителям в Европе, является еще одной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо. И это еще раз показывает ненадежность России как поставщика газа», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС готов к такому сценарию и работает над обеспечением альтернативных поставок и наилучших уровней запасов по всему Евросоюзу. Страны — члены ЕС разработали планы действий на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария. Сейчас проходит заседание координационной группы по газу, которая разрабатывает скоординированный ответ ЕС России, отметила фон дер Ляйен.

Ранее сегодня «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию, которые не оплатили топливо в рублях. «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля до момента, когда компании оплатят поставки в рублях. В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объем.

22 апреля агентство Reuters сообщило, что европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС – соответствующее письмо с разъяснениями было передано странам-членам от Европейской комиссии. Компании смогут открыть счета в российском банке, вносить на нее иностранную валюту, а затем конвертировать ее в рубли – таким образом средства не будут заблокированы.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны — члены союза обсуждают несколько вариантов ограничений в отношении российских нефти и газа, однако ни по одному из них нет единогласия. Он рассказал, что ЕС не вводил налог или запрет на импорт газа и нефти из России. В совете есть страны, которые ясно заявили, что наложат вето на такое решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных