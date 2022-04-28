Росздравнадзор: иностранные фармпроизводители не прекращали поставок в Россию
Ни один из иностранных производителей не заявил о прекращении поставок препаратов в Россию по состоянию на 27 апреля, сообщила пресс-служба Росздравнадзора со ссылкой на крупнейших дистрибуторов.
«На 27 апреля 2022 г. ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию. Кроме того, с некоторыми из них сегодня ведутся переговоры даже об увеличении объемов поставок», — говорится в сообщении. Временный дефицит некоторых лекарств может появляться «из-за поиска новых путей поставок и задержек при прохождении границы».
В ведомстве добавили, что в России нет устойчивого дефицита тех или иных препаратов, а количество лекарств, которые выходят в гражданский оборот, не снижается. Препараты всех наименований регулярно поступают в аптеки, подчеркнули в Росздравнадзоре.
После начала спецоперации России на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний приостановили или ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.