Лекарства с момента начала спецоперации на Украине подорожали минимум на 8%

Сильнее всего подорожали корвалол (+21,4% до 37,21 руб.), мазь левомеколь (+20% до 206,32 руб.) и отечественный анальгин (+19% до 25,45 руб.). Причем в зависимости от региона цены сильно различаются. Например, в Томской области левомеколь на 8 апреля в среднем стоил 155,78 руб., в Волгоградской области – 187,73 руб., в Московской области – 207,5 руб., а в Ненецком автономном округе и Якутии – уже 256,81 и 251,62 руб. соответственно. Самую низкую динамику показали желчегонное средство аллохол (50 таблеток, +8,68% до 82,36 руб.), противовирусный эргоферон (20 таблеток, +10,69% до 507,31 руб.) и ренгалин от кашля (10 таблеток, +12,03% до 140,21 руб.).