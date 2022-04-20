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Лекарства с момента начала спецоперации на Украине подорожали минимум на 8%

Но дальше цены на них сильно расти не будут, считают эксперты
Анна Киселева
Российская фармацевтическая отрасль была подготовлена к такой ситуации за счет коронавирусных шоков предыдущих лет / Евгений Разумный / Ведомости

Средние потребительские цены на лекарства с 25 февраля по 8 апреля выросли более чем на 8%, сообщает Росстат. В выборку службы попадает 10 самых популярных препаратов, данные по которым она собирает каждую неделю.

Сильнее всего подорожали корвалол (+21,4% до 37,21 руб.), мазь левомеколь (+20% до 206,32 руб.) и отечественный анальгин (+19% до 25,45 руб.). Причем в зависимости от региона цены сильно различаются. Например, в Томской области левомеколь на 8 апреля в среднем стоил 155,78 руб., в Волгоградской области – 187,73 руб., в Московской области – 207,5 руб., а в Ненецком автономном округе и Якутии – уже 256,81 и 251,62 руб. соответственно. Самую низкую динамику показали желчегонное средство аллохол (50 таблеток, +8,68% до 82,36 руб.), противовирусный эргоферон (20 таблеток, +10,69% до 507,31 руб.) и ренгалин от кашля (10 таблеток, +12,03% до 140,21 руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных