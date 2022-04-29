Мясопереработчики могут столкнуться с риском дефицита оболочки для колбас

По его словам, российское производство не может полностью удовлетворить спрос, поэтому отсутствие упаковки приведет к сокращению ассортимента продуктов. Единственный крупный производитель оболочки для колбас — завод «Атлантис-Пак», однако у него нет мощностей, чтобы удовлетворить весь спрос, а также в ближайшее время он столкнется с отсутствием компонентов для производства, которые ранее импортировались из Европы. Уже сейчас завод не может выпускать некоторые виды оболочек, отметил Поляков.