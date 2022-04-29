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Мясопереработчики могут столкнуться с риском дефицита оболочки для колбас

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Производители колбас и сосисок в России могут столкнуться со сложностями из-за запрета ЕС поставлять в страну искусственные колбасные оболочки с 10 июля этого года, сообщил РБК. По данным ФТС, в 2021 г. около 73% импорта оболочки в Россию, или 5900 т на $82,7 млн, пришлось на страны ЕС. Крупные поставщики оболочки для колбас — Испания, Германия, Бельгия и Польша. 

Директор полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков заявил, что из-за санкций ЕС мясопереработчики в ближайшее время столкнутся с отсутствием в среднесрочной перспективе в должном объеме оболочек для различных видов колбас. Компания Полякова занимается печатью на упаковках товаров для пищевой и другой промышленности, в том числе на упаковках продукции «Черкизово». 

По его словам, российское производство не может полностью удовлетворить спрос, поэтому отсутствие упаковки приведет к сокращению ассортимента продуктов. Единственный крупный производитель оболочки для колбас — завод «Атлантис-Пак», однако у него нет мощностей, чтобы удовлетворить весь спрос, а также в ближайшее время он столкнется с отсутствием компонентов для производства, которые ранее импортировались из Европы. Уже сейчас завод не может выпускать некоторые виды оболочек, отметил Поляков.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил изданию, что доля импортной оболочки у каждого мясопроизводителя своя, поэтому сложно ее оценить в целом по рынку. По его словам, российские предприятия производят в основном натуральную оболочку, однако полностью заместить импорт сразу нельзя, поэтому производители ищут альтернативные способы доставки оболочки в Россию через страны, которые не ввели санкции. Вероятно, производителям придется заменить оболочку или отказаться от чего-то.

В группе «Черкизово» сообщили, что закупают импортную искусственную целлюлозную оболочку для колбас. Компания ищет альтернативные пути замещения упаковки и не ожидает рисков остановки производства. Группа «Продо» (бренд «Клинский») выпускает большую часть продукции в импортной оболочке. Компания ищет альтернативных поставщиков и не планирует сокращать ассортимент колбас. Представитель «Продо» добавил, что у компании хватит запаса оболочки до сентября — это дает достаточно времени на поиск наиболее подходящих альтернатив.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных