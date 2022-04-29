Датская компания Orsted отказалась платить за российский газ в рублях

Накануне австрийская компания OMV заявила, что не планирует открывать счет в Газпромбанке в Швейцарии для оплаты поставок российского газа. Аналогичное заявление сделала итальянская компания Eni. Помимо этого 26 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях.