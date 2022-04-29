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Бизнес

Датская компания Orsted отказалась платить за российский газ в рублях

Ведомости

Ведущая датская энергетическая компания Orsted отказалась платить за поставки российского газа в рублях, следует из заявления пресс-службы компании. 

«Orsted отвергает требование компании "Газпром" об оплате поставок газа в рублях. Газ не является основным видом деятельности для Orsted, мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты», — говорится в заявлении. 

В компании поприветствовали стремление ЕС «прекратить зависимость» от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС. «Мы готовы помочь ускорить процесс зеленого строительства», — подчеркнули в компании. Ранее сегодня министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд заявил, что оплата за российский газ в рублях прямо противоречит режиму санкций.

«В ЕС и среди стран "большой семерки" достигнуто широкое согласие отвергнуть претензии России. Требование платить в рублях нельзя интерпретировать иначе как отражение того, что санкции работают», — отметил министр (цитата по ТАСС).

Накануне австрийская компания OMV заявила, что не планирует открывать счет в Газпромбанке в Швейцарии для оплаты поставок российского газа. Аналогичное заявление сделала итальянская компания Eni. Помимо этого 26 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях.

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. Согласно новому механизму, иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в Газпромбанке, затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».

Ранее по теме: ЕС готовится к прекращению поставок газа из России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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