«Газпром» объявил о делистинге депозитарных расписок за рубежом

До этого, 3 марта, Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Еще раньше, с 28 февраля, американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний.