«Газпром» объявил о делистинге депозитарных расписок за рубежом

Кроме того, «Газпром» направил в The Bank of New York Mellon, который выступал депозитарием программы депозитарных расписок, указание о расторжении депозитного соглашения. «Во исполнение федерального закона ПАО «Газпром» обязано расторгнуть депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon, в соответствии с которым осуществляется размещение депозитарных расписок на акции компании. Держатели расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции ПАО «Газпром», — говорится в сообщении.