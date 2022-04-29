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Бизнес

«Газпром» объявил о делистинге депозитарных расписок за рубежом

Ведомости

«Газпром» прекратил листинг депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах, а также уведомил The Bank of New York Mellon о расторжении депозитного соглашения, говорится на сайте холдинга.

27 апреля вступил в силу федеральный закон, согласно которому российским компаниям запрещено размещение и обращение депозитарных расписок на иностранных биржах, кроме тех, чей листинг правительство примет решение сохранить.

После вступления закона в силу «Газпром» подал в правительство заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны, но получил отказ. Поэтому 29 апреля холдинг уведомил Управление финансового надзора Великобритании «о намерении отменить стандартный листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже». Также компания направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней.

Кроме того, «Газпром» направил в The Bank of New York Mellon, который выступал депозитарием программы депозитарных расписок, указание о расторжении депозитного соглашения. «Во исполнение федерального закона ПАО «Газпром» обязано расторгнуть депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon, в соответствии с которым осуществляется размещение депозитарных расписок на акции компании. Держатели расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции ПАО «Газпром», — говорится в сообщении.

Теперь депозитарий обязан направить держателям расписок извещение о закрытии программы. Как отмечается в заявлении «Газпрома», конвертация расписок в акции холдинга будет осуществляться в рамках стандартной процедуры в соответствии с депозитным соглашением c учетом обязательных требований законодательства России.

«Газпром» разместил акции в форме депозитарных расписок на международном рынке осенью 1996 г. В апреле 2006 г. компания запустила программу выпуска американских депозитарных расписок первого уровня, которая предоставила возможность свободной конвертации акций в депозитарные расписки и обратно.

Ранее АФК «Система» также направила в Минфин заявление о продолжении обращения своих депозитарных расписок за пределами России, включая текущее на Лондонской фондовой бирже (LSE). Ответа Минфина на заявление пока нет.

До этого, 3 марта, Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Еще раньше, с 28 февраля, американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных