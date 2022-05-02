Газета
Бизнес

BBI: богатейшие россияне потеряли с начала года более $45 млрд

Ведомости

Богатейшие предприниматели России потеряли с начала года $45,484 млрд, наиболее существенно, почти на $7 млрд, сократилось состояние совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко. Сейчас бизнесмен владеет $15,5 млрд, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинге представлены 500 самых богатых людей мира, 23 из них являются гражданами России и владеют $328,04 млрд. Первую строчку среди российских бизнесменов занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, что состояние оценивается в $31,5 млрд (плюс $645 млн с начала года). Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон потерял $6,48 млрд и сейчас владеет $26 млрд.

Ранее по теме: Канада ввела санкции против Потанина, Вексельберга, Михельсона и Пумпянского

Директор и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин занимает в рейтинге BBI третье место с состоянием $23,7 млрд, за несколько месяцев он потерял $4,27 млрд.

Затем следуют основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($23,5 млрд и минус $5,33 млрд), основатель холдинга USM Алишер Усманов ($19,6 млрд и минус $1,63 млрд), крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов ($18,7 млрд и минус $3,09 млрд), бывший основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($18,3 млрд и плюс $853 млн), главы и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг ($16 млрд и минус $2,43 млрд) и сенатор Сулейман Керимов, чья семья контролирует золотодобытчика «Полюс» ($14,4 млрд и минус $834 млн).

В феврале Bloomberg сообщал, что состояние богатейших россиян сократилось в 2022 г. на 32 млрд, эскалация конфликта на Украине может еще сильнее ухудшить ситуацию. По оценке Bloomberg, 23 богатейших россиянина владеют $343 млрд, в то время как в конце года они располагали $375 млрд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных