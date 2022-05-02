BBI: богатейшие россияне потеряли с начала года более $45 млрд

В феврале Bloomberg сообщал, что состояние богатейших россиян сократилось в 2022 г. на 32 млрд, эскалация конфликта на Украине может еще сильнее ухудшить ситуацию. По оценке Bloomberg, 23 богатейших россиянина владеют $343 млрд, в то время как в конце года они располагали $375 млрд.