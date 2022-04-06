Канада ввела санкции против Потанина, Вексельберга, Михельсона и Пумпянского
Канада расширила персональные санкции против россиян и белорусов, включив в санкционные списки нескольких бизнесменов. Информация опубликована на сайте правительства Канады.
Под ограничения попали глава и один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, глава и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский и его жена Галина, акционер «Сибура» Кирилл Шамалов, основной владелец «Русагро» Вадим Мошкович, глава «Марафон групп» Александр Винокуров, а также начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.
Кроме того, санкции ввели в отношении девяти граждан Белоруссии, в том числе заместителей министра обороны республики Андрея Жука, Андрея Бурдыка и Сергея Симоненко. Попадание в список означает заморозку активов в Канаде, запрет на въезд в страну, совершение сделок с любой собственностью в Канаде и предоставление заемного финансирования.
После начала российской военной операции на Украине Канада ввела санкции против ряда российских должностных лиц, включая президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, министра обороны Сергея Шойгу, министра юстиции Константина Чуйченко, руководителя администрации президента Антона Вайно, председателя ЦИК Эллы Памфиловой, 351 депутата Госдумы и 160 членов Совета федерации.
Под ограничения попали Минфин России, ЦБ и Фонд национального благосостояния, а также ряд компаний и банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Ростех», «Ростелеком», «Русгидро», «Алросу», РЖД, «Газпром», «Транснефть», Объединенную авиастроительную корпорацию и др.
Кроме того, Канада закрыла свое небо для российских авиакомпаний и запретила российским кораблям и рыболовным судам заходить в свои порты или внутренние воды. Также были отменены все разрешения на экспорт для российских компаний. Канада первой из западных стран объявила, что откажется принимать поставки нефти из России.
Россия внесла в черный список лиц, не имеющих права въезда на ее территорию, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и еще 312 граждан страны, включая глав МИДа и Минобороны.