Канада ввела санкции против Потанина, Вексельберга, Михельсона и Пумпянского

Кроме того, Канада закрыла свое небо для российских авиакомпаний и запретила российским кораблям и рыболовным судам заходить в свои порты или внутренние воды. Также были отменены все разрешения на экспорт для российских компаний. Канада первой из западных стран объявила, что откажется принимать поставки нефти из России.