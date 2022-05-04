Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка

По его словам, бизнес компании в стране «в какой-то момент полностью исчезнет», если боевые действия на Украине затянутся. В то же время Куинси поставил под сомнение влияние действий таких компаний, как Coca-Cola, на решения правительств, в том числе российского. «Символизм [таких шагов] важен, но он не станет решающим фактором», — сказал Куинси.