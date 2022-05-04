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Бизнес

Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка

Ведомости

Американский производитель напитков Coca-Cola, владеющий брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, может полностью уйти с российского рынка, заявил гендиректор компании Джеймс Квинси в ходе мероприятия The Wall Street Journal для генеральных директоров.

По его словам, бизнес компании в стране «в какой-то момент полностью исчезнет», если боевые действия на Украине затянутся. В то же время Куинси поставил под сомнение влияние действий таких компаний, как Coca-Cola, на решения правительств, в том числе российского. «Символизм [таких шагов] важен, но он не станет решающим фактором», — сказал Куинси.

Coca-Cola 8 марта объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции — компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.

В то же время PepsiCo продолжает продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты, детские смеси и детское питание. Таким образом компания поддерживает 20 000 своих работников в России и 40 000 работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок в стране.

Ранее по теме: Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановке деятельности в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных