Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка
Американский производитель напитков Coca-Cola, владеющий брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, может полностью уйти с российского рынка, заявил гендиректор компании Джеймс Квинси в ходе мероприятия The Wall Street Journal для генеральных директоров.
По его словам, бизнес компании в стране «в какой-то момент полностью исчезнет», если боевые действия на Украине затянутся. В то же время Куинси поставил под сомнение влияние действий таких компаний, как Coca-Cola, на решения правительств, в том числе российского. «Символизм [таких шагов] важен, но он не станет решающим фактором», — сказал Куинси.
Coca-Cola 8 марта объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции — компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.
В то же время PepsiCo продолжает продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты, детские смеси и детское питание. Таким образом компания поддерживает 20 000 своих работников в России и 40 000 работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок в стране.