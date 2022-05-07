Отели Крыма фиксируют массовые отмены бронирований на лето
Гостиницы Крыма массово отменяют бронирования на май и июнь, поскольку туристы отказываются от поездок на полуостров из-за отмены рейсов, сообщил «РИА Новости» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
По его словам, на летние месяцы отели в Крыму загружены на 40-45%, в некоторых объектах бронирования доходят до 60%.
«На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», — сказал Волков.
Росавиация до 13 мая продлила введенное сразу после начала спецоперации на Украине ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России. Временно самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту, предупредила Росавиация. В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, будет ли в этом году открыт курортный сезон в Крыму и на Кубани, заявил об отсутствии угроз безопасности и стабильности Крыма и Севастополя.
«Вы знаете, окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе. Поэтому сейчас никаких оснований для того, чтобы ставить это под сомнение, я не вижу», — сказал Песков.