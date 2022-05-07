Отели Крыма фиксируют массовые отмены бронирований на лето

«Вы знаете, окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе. Поэтому сейчас никаких оснований для того, чтобы ставить это под сомнение, я не вижу», — сказал Песков.