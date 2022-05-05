Росавиация продлила ограничение на полеты на юг России до 13 мая

После начала спецоперации на Украине страны Европы, США, Канада и др. закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия закрыла свое небо для самолетов из этих стран. Также 25 февраля ЕС запретил европейским компаниям поставлять, передавать в лизинг, обслуживать и страховать самолеты в России. В ответ на введение санкций президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании должны оплачивать лизинг самолетов из недружественных стран в рублях, а деньги переводить на рублевые счета в российских банках.