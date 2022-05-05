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Росавиация продлила ограничение на полеты на юг России до 13 мая

Ведомости

Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 13 мая, говорится в сообщении ведомства. Ограничения были введены сразу после начала спецоперации на Украине.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно, отметили в Росавиации.

Росавиация ввела ограничения на полеты на юг России 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. Изначально ограничения были введены до 2 марта, однако их несколько раз продлевали, в последний раз — до 7 мая.

После начала спецоперации на Украине страны Европы, США, Канада и др. закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия закрыла свое небо для самолетов из этих стран. Также 25 февраля ЕС запретил европейским компаниям поставлять, передавать в лизинг, обслуживать и страховать самолеты в России. В ответ на введение санкций президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании должны оплачивать лизинг самолетов из недружественных стран в рублях, а деньги переводить на рублевые счета в российских банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных