Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 7 мая
Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 03:45 мск 7 мая, говорится на сайте ведомства.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — говорится в сообщении.
Ведомство закрыло 11 аэропортов в первый день военной операции России на Украине — 24 февраля. Ограничения планировалось ввести до 2 марта, но позже их несколько раз продлевали, в последний раз — до 1 мая.
После объявления о начале спецоперации западные страны, в том числе Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия зеркально закрыла свое небо для таких стран. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. 9 марта Великобритания заявила, что будет рассматривать полет российских самолетов над страной или их посадку на ее территории как уголовное преступление.