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«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому FLO Retailing

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Турецкий холдинг FLO Retailing получил контроль над российским подразделением Reebok после подписания с компанией соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции бренда для ряда стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, сделка уже закрыта. Новый владелец получил 100 торговых точек сети Reebok в России. Турецкая FLO Retailing намерена переименовать магазины, но сохранит бренд. Эксперты полагают, что российский бизнес компания уступила турецкому партнеру по цене в три раза меньше его предположительной стоимости в 1,5 млрд руб. — примерно 500 млн руб.

В ритейлерах изданию заявили, что крупные западные бренды прекратили поставки в Россию и сейчас распродаются товарные запасы, после чего планируется перейти на продукцию собственных марок.

Reebok с 2005 г. входил в структуры Adidas. В марте 2022 г. бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 млрд евро. Турецкая FLO Retailing сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных