«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому FLO Retailing

Reebok с 2005 г. входил в структуры Adidas. В марте 2022 г. бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 млрд евро. Турецкая FLO Retailing сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.