«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому FLO Retailing

По данным собеседников газеты, сделка уже закрыта. Новый владелец получил 100 торговых точек сети Reebok в России. Турецкая FLO Retailing намерена переименовать магазины, но сохранит бренд. Эксперты полагают, что российский бизнес компания уступила турецкому партнеру по цене в три раза меньше его предположительной стоимости в 1,5 млрд руб. — примерно 500 млн руб.