«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому FLO Retailing
Турецкий холдинг FLO Retailing получил контроль над российским подразделением Reebok после подписания с компанией соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции бренда для ряда стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, сделка уже закрыта. Новый владелец получил 100 торговых точек сети Reebok в России. Турецкая FLO Retailing намерена переименовать магазины, но сохранит бренд. Эксперты полагают, что российский бизнес компания уступила турецкому партнеру по цене в три раза меньше его предположительной стоимости в 1,5 млрд руб. — примерно 500 млн руб.
В ритейлерах изданию заявили, что крупные западные бренды прекратили поставки в Россию и сейчас распродаются товарные запасы, после чего планируется перейти на продукцию собственных марок.
Reebok с 2005 г. входил в структуры Adidas. В марте 2022 г. бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 млрд евро. Турецкая FLO Retailing сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.