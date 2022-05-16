Замглавы дептранса Москвы назначили директором завода «Москвич»

Пронин пришел в департамент транспорта Москвы в 2012 г. До этого он занимал должности коммерческого директора ТОО «Урал», заместителя гендиректора ЗАО «Автокаролина», различные должности в ЗАО «Нью-Йорк Моторс Москва», директора по корпоративным продажам и заместителя гендиректора «Авилон автомобильная группа». В дептрансе Москвы Пронин курировал развитие транспортных коммуникаций, развитие такси и координировал закупку транспорта для города, федеральных служб и органов госвласти.