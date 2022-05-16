Газета
Бизнес

Замглавы дептранса Москвы назначили директором завода «Москвич»

Ведомости

Новым директором автозавода «Москвич» назначен заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин, говорится в Telegram-канале департамента.

«Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие позиции 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли», — сообщили в дептрансе.

Ранее сегодня мэр города Сергей Собянин сообщил, что завод Renault на Волгоградском проспекте перешел в собственность правительства Москвы. На заводе начнут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями. Собянин пояснил, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет «КамАЗ».

Пронин пришел в департамент транспорта Москвы в 2012 г. До этого он занимал должности коммерческого директора ТОО «Урал», заместителя гендиректора ЗАО «Автокаролина», различные должности в ЗАО «Нью-Йорк Моторс Москва», директора по корпоративным продажам и заместителя гендиректора «Авилон автомобильная группа». В дептрансе Москвы Пронин курировал развитие транспортных коммуникаций, развитие такси и координировал закупку транспорта для города, федеральных служб и органов госвласти.

Ранее по теме: Собянин анонсировал возобновление производства «Москвичей»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных