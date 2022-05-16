Замглавы дептранса Москвы назначили директором завода «Москвич»
Новым директором автозавода «Москвич» назначен заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин, говорится в Telegram-канале департамента.
«Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие позиции 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли», — сообщили в дептрансе.
Ранее сегодня мэр города Сергей Собянин сообщил, что завод Renault на Волгоградском проспекте перешел в собственность правительства Москвы. На заводе начнут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями. Собянин пояснил, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет «КамАЗ».
Пронин пришел в департамент транспорта Москвы в 2012 г. До этого он занимал должности коммерческого директора ТОО «Урал», заместителя гендиректора ЗАО «Автокаролина», различные должности в ЗАО «Нью-Йорк Моторс Москва», директора по корпоративным продажам и заместителя гендиректора «Авилон автомобильная группа». В дептрансе Москвы Пронин курировал развитие транспортных коммуникаций, развитие такси и координировал закупку транспорта для города, федеральных служб и органов госвласти.