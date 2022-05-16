Совет директоров «Лукойла» рекомендовал отложить выплату дивидендов за 2021 год

Решение совета директоров «Лукойла» может быть связано с тем, что значительная часть выплачиваемых дивидендов ранее выводилась за пределы России, а в текущих условиях это затруднено в связи со сложностями с банковскими расчетами и санкционными проблемами, которые возникают у ряда представителей компании, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Вероятно, сейчас ищутся приемлемые решения, которые позволят эти риски нивелировать», — добавляет он. По словам Фролова, предполагать, что «Лукойл» откажется от выплаты ожидаемых акционерами дивидендов, оснований нет. Эксперт добавил, что долгосрочного эффекта для стоимости акций «Лукойла» решение о переносе выплат иметь не будет.