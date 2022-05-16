Совет директоров «Лукойла» рекомендовал отложить выплату дивидендов за 2021 год

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал отложить выплату дивидендов за 2021 годЭто может быть связано со сложностью международных транзакций, считают эксперты
Совет директоров «Лукойла» рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2021 г. и оставить чистую прибыль за последний квартал года нераспределенной, говорится в сообщении компании.
«Чистую прибыль по результатам 2021 г. (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 г. в сумме 235 574 359 080 руб.) в размере 400 134 027 967,01 руб. оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лукойл» по результатам 2021 г. не объявлять и не выплачивать», — указано в сообщении.
Также совет директоров компании рекомендовал рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за прошлый год до конца 2022 г. В компании отметили, что этот вопрос 12 мая рассмотрел комитет по стратегии, устойчивому развитию и климатической адаптации совета директоров.
В ожидании объявления решения о дивидендах акции «Лукойла» к 16:59 мск подорожали к предыдущей сессии до 4669,5 руб. за бумагу (+6,6%), свидетельствуют данные Московской биржи. Но после объявления итогов совета директоров они подешевели до 4445 руб. Тем не менее торги закрылись небольшим ростом - на 3,3% до 4523 руб. за акцию.
В 2021 г. выручка «Лукойла» по МСФО от реализации продукции составила 9,4 трлн руб. (+67,3% к 2020 г.), сообщается в финансовом отчете компании. Чистая прибыль выросла до 773,4 млрд руб. против 15,2 млрд руб. за 2020 г. Согласно отчетности «Лукойла» по РСБУ за I квартал 2022 г., чистая прибыль выросла в годовом выражении в 10,4 раза (до 133,38 млрд руб.). Выручка увеличилась в 2,2 раза (до 723,2 млрд руб.).
«Лукойл» выплачивает дивиденды два раза в год. Дивидендная политика компании предполагает выплату акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, выплаченных процентов и пр.).
По данным компании, по итогам девяти месяцев 2021 г. «Лукойл» выплатил своим акционерам дивиденды в размере 340 руб. на одну акцию. Общие дивиденды в 2020 г. составили 259 руб. на акцию, в 2019 г. — 542 руб. на акцию.
Согласно апрельским оценкам «БКС Экспресса», за 2021 г. акционеры «Лукойла» могли бы получить выплаты в 870 руб. на акцию, из которых 340 руб. уже выплачены в декабре 2021 г. По итогам 2022 г. совокупные выплаты, по оценкам аналитиков, могут превысить 1000 руб./акцию.
13 апреля Великобритания внесла президента «Лукойла» Вагита Алекперова в санкционный список, а 21 апреля он сообщил о решении покинуть совет директоров и уйти в отставку («Ведомости» писали об этом). Алекперов не является контролирующим акционером компании. На 31 марта ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды.
22 апреля компания объявила о назначении и. о. главы «Лукойла» Вадима Воробьева, до этого занимавшего пост первого исполнительного вице-президента компании.
27 апреля «Лукойл» выплатил $34,2 млн по облигациям со сроком погашения в апреле 2023 г. На прошлой неделе стало известно, что «Лукойл» купит российскую «дочку» британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, которая владеет в стране сетью заправок и заводом смазочных материалов, сообщили в компании. («Ведомости» писали об этом 12 мая.) Речь идет о 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо–Западном федеральных округах, а также о заводе по производству смазочных материалов в Торжке Тверской области мощностью 200 млн л в год.
Как говорил «Ведомостям» вице-президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет малые независимые сети АЗС) Дмитрий Гусев, с учетом особенностей региональных рынков нынешняя сделка по покупке 411 АЗС Shell может обойтись в 2,5–2,7 млрд руб. Также «Лукойл» в начале мая закрыл сделку по покупке 50% в СП с «Газпром нефтью» на базе «Меретояханефтегаза» в Ямало-Ненецком автономном округе. Сумма составила 52 млрд руб.
Решение совета директоров «Лукойла» может быть связано с тем, что значительная часть выплачиваемых дивидендов ранее выводилась за пределы России, а в текущих условиях это затруднено в связи со сложностями с банковскими расчетами и санкционными проблемами, которые возникают у ряда представителей компании, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Вероятно, сейчас ищутся приемлемые решения, которые позволят эти риски нивелировать», — добавляет он. По словам Фролова, предполагать, что «Лукойл» откажется от выплаты ожидаемых акционерами дивидендов, оснований нет. Эксперт добавил, что долгосрочного эффекта для стоимости акций «Лукойла» решение о переносе выплат иметь не будет.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель напомнил, что Банк России не запрещал компаниям самостоятельно решать вопрос о выплате дивидендов по ценным бумагам, но перечисление дивидендов за рубеж в адрес акционеров из недружественных стран, которые поддержали санкции против России, запрещено.
Адвокат компании Forward Legal Людмила Лукьянова добавляет, что в российском законодательстве нет никаких положений, обязывающих акционеров воздерживаться от распределения дивидендов в каких-то определенных случаях. На практике, по ее словам, отказ от распределения дивидендов обычно связан с необходимостью финансировать нужды самой компании. В текущих условиях данное решение, по мнению Учителя, может быть связано с необходимостью сохранить запас ликвидности в условиях санкционных ограничений. «Сам по себе этот факт (отказ от выплаты дивидендов. — “Ведомости”) не свидетельствует о каких-то критичных процессах. Кроме того, акционеры не обязаны соглашаться с мнением совета директоров и вправе принять другое решение», — подчеркнула Лукьянова.
Годовое собрание акционеров «Лукойла» пройдет 21 июня заочно. Если оно не состоится из-за отсутствия кворума, то будет назначено повторно на 23 июня.