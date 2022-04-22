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Вадим Воробьев попробует заменить «Лукойлу» Вагита Алекперова

Такой шаг лишь частично снимает санкционные риски с компании
Александр Волобуев
Аналитики называют решение Алекперова (на фото) покинуть посты в «Лукойле» логичным / Евгений Разумный / Ведомости

Бизнесмен Вагит Алекперов принял решение уйти с поста президента «Лукойла», компании, которую он бессменно возглавлял почти 30 лет. Он также выходит из совета директоров, сообщил «Лукойл» 21 апреля.

Совет директоров в тот же день назначил и. о. президента Вадима Воробьева, занимавшего пост первого исполнительного вице-президента «Лукойла» и проработавшего в компании более 20 лет, сообщили источники РБК. Назначение подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к «Лукойлу». Утвердить Воробьева в должности в соответствии с уставом должны акционеры на общем собрании, которое традиционно «Лукойл» проводил в июне. В 1998–2002 гг. Воробьев был вице-президентом, а затем президентом нефтекомпании «Норси-ойл», которая вошла в состав «Лукойла» в 2001 г. С 2005 г. он отвечал за сбыт нефтепродуктов «Лукойла» в РФ в статусе вице-президента, в 2016 г. стал вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 г. занимал пост первого вице-президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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