Вадим Воробьев попробует заменить «Лукойлу» Вагита Алекперова

Совет директоров в тот же день назначил и. о. президента Вадима Воробьева, занимавшего пост первого исполнительного вице-президента «Лукойла» и проработавшего в компании более 20 лет, сообщили источники РБК. Назначение подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к «Лукойлу». Утвердить Воробьева в должности в соответствии с уставом должны акционеры на общем собрании, которое традиционно «Лукойл» проводил в июне. В 1998–2002 гг. Воробьев был вице-президентом, а затем президентом нефтекомпании «Норси-ойл», которая вошла в состав «Лукойла» в 2001 г. С 2005 г. он отвечал за сбыт нефтепродуктов «Лукойла» в РФ в статусе вице-президента, в 2016 г. стал вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 г. занимал пост первого вице-президента.