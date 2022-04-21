Вагит Алекперов покинет совет директоров «Лукойла» и пост главы компании

В середине апреля Алекперов попал в санкционный список Великобритании. Помимо замораживания счетов и запрета на въезд в страну к бизнесмену применены также транспортные санкции. В частности, судну, которое находится в собственности либо под контролем Алекперова, запрещается заходить в порты Великобритании. В случае же если этот запрет будет нарушен, судно могут задержать. Аналогичные санкции вводятся и против самолетов, зафрахтованных Алекперовым либо находящихся в его владении. Кроме того, действует запрет на проведение ремонтных работ воздушных или морских судов, которыми владеет Алекперов.