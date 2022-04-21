Вагит Алекперов покинет совет директоров «Лукойла» и пост главы компанииРанее бизнесмен попал под санкции Великобритании
Бизнесмен Вагит Алекперов покинет совет директоров «Лукойла» и пост главы компании, следует из заявления, опубликованного на ее сайте.
«В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО «Лукойл», — говорится в сообщении. Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров, добавили в «Лукойле».
Алекперов возглавлял «Лукойл» почти 30 лет, с 1993 г. В компании подчеркивают, что он не являлся контролирующим акционером. По состоянию на 31 марта 2022 г. предприниматель владел и распоряжался 3,12% акций. Еще в отношении 5,43% он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Но этот пакет акций не давал ему права голоса, уточняется в релизе.
Бизнесмен занимает 10 строчку рейтинга богатейших предпринимателей России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $10,5 млрд. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом бизнесмен потерял $14,4 млрд. Согласно подсчетам издания, именно состояние Алекперова, наряду с Алексеем Мордашовым и Сулейманом Керимовым, снизилось сильнее всего после введения западных санкций и обвала рынков, последовавших после начала СВО.
В середине апреля Алекперов попал в санкционный список Великобритании. Помимо замораживания счетов и запрета на въезд в страну к бизнесмену применены также транспортные санкции. В частности, судну, которое находится в собственности либо под контролем Алекперова, запрещается заходить в порты Великобритании. В случае же если этот запрет будет нарушен, судно могут задержать. Аналогичные санкции вводятся и против самолетов, зафрахтованных Алекперовым либо находящихся в его владении. Кроме того, действует запрет на проведение ремонтных работ воздушных или морских судов, которыми владеет Алекперов.
«Лукойл» — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. В компании работают более 110 000. Компания также владеет крупнейшей розничной сбытовой сетью, в которую входит около 2500 АЗС.
В 2021 г. «Лукойл» увеличил добычу нефти на 2,7%, газа — на 10,9%, объем нефтепереработки — на 7,4% по сравнению с 2020 г. Добыча углеводородов (без учета проекта Западная Курна — 2 в Ираке) в 2021 г. составила 2,161 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки (+4,7%).
Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО по итогам 2021 г. составила 773,4 млрд руб. против 15,2 млрд руб. в 2020 г. EBITDA выросла в два раза, достигнув 1,4 трлн руб. Рост показателя в компании связывали с увеличением цен на углеводороды, девальвацией рубля, положительным эффектом запасов на НПЗ, а также ростом объемов и маржи переработки, положительным эффектом временного лага по экспортной пошлине и НДПИ. Кроме того, компания нарастила объемы добычи нефти в России и газа — за рубежом.